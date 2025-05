Concorde in beweging op London Heathrow Airport

Voor het eerst in tien jaar kwam de Concorde op London Heathrow Airport in beweging. De reis was echter van korte duur.

Op sociale media verschenen beelden van het toestel, registratie G-BOAB, dat over het vliegveld werd gesleept. De gebeurtenis vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen Heathrow gesloten was voor commercieel vliegverkeer. Aanvankelijk was het onduidelijk waarom het toestel werd verplaatst, maar een dag later bleek dat het iconische vliegtuig een wasbeurt kreeg. Na de schoonmaak werd de Concorde weer teruggesleept naar haar vaste plek. De vorige keer dat het toestel werd verplaatst was in 2015, toen er restauratiewerkzaamheden werden uitgevoerd.

1 april

Als onderdeel van een creatieve 1 april-grap leek vorige maand een Concorde van British Airways op te stijgen vanaf Heathrow Airport voor een vlucht naar New York. De vlucht was niet echt, maar exclusief te volgen via Flightradar24. Het ging om de G-BOAG, dat virtueel vlucht BA9999 uitvoerde naar New York JFK. In werkelijkheid staat dit toestel al jaren tentoongesteld in het Museum of Flight in Seattle, naast Boeing Field.

Eerder die dag werd ook een digitale Air France-vlucht uitgevoerd door Concorde F-BTSD van Parijs Charles de Gaulle naar JFK, onder vluchtnummer AF9999. Dit toestel is inmiddels bijna 47 jaar oud en bevindt zich in het luchtvaartmuseum bij Le Bourget. De actie van Flightradar24 leverde veel enthousiaste reacties op. ‘Goed gedaan Flightradar24! Jullie zijn echt helemaal losgegaan met deze 1 april-grap!’ schreef een gebruiker op X. Tijdens hun virtuele reizen waren beide Concordes de meest gevolgde toestellen op de populaire tracking-app.