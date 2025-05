Politie houdt TAP-vlucht aan de grond

Op de luchthaven van Rio de Janeiro raakte afgelopen weekend een vlucht van TAP Air Portugal bijna vijf uur vertraagd na een actie van de Braziliaanse federale politie.

De luchtvaartmaatschappij weigerde hulphond Teddy aan boord te laten, ondanks een gerechtelijk bevel dat dit toestond. De hond reisde met passagier Hayanne Porto, van wie de zus afhankelijk is van Teddy’s hulp wegens een autisme spectrum stoornis. Een rechter had bepaald dat het dier samen met de passagiers aan boord mocht van de vlucht naar Lissabon. Toen TAP weigerde hieraan gehoor te geven, schakelde de familie de autoriteiten in. De politie voorkwam vervolgens dat het toestel kon vertrekken zonder dat de hulphond op correcte wijze meereisde.

Singapore Airlines

In 2023 ontstond er ook ophef rond een hulphond aan boord van Singapore Airlines. Een echtpaar klaagde over een oncomfortabele vlucht vanwege de aanwezigheid van het dier, dat volgens de eigenaar angstig was. Passagier Gil Press vertelde dat het dier hoorbaar zwaar ademhaalde en dat de geur en reacties van de hond de situatie ondraaglijk maakten. ‘Mijn man droeg een korte broek en kreeg speeksel van de hond op zijn been,’ aldus Press. Ook kon de hond niet in het gangpad liggen vanwege het cabinepersoneel dat erlangs moest met trolleys.

Hoewel het stel eerst besloot te blijven zitten ondanks andere beschikbare stoelen, werden zij halverwege de vlucht toch verplaatst. Ze eisten vervolgens restitutie van de volledige ticketprijs. Singapore Airlines liet weten dat zij voortaan passagiers vooraf zal informeren als zij naast een hulphond worden geplaatst.