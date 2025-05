Vrouw met ‘zware bagage’ gearresteerd

Op de luchthaven van San Francisco vond begin mei een opvallende smokkelpoging plaats. Een vrouwelijke passagier trok de aandacht van de beveiliging door het opvallende gewicht van haar bagage.

De verdachte, Daiana Bahlawan, werd op 6 mei tegengehouden bij de gate. Ze stond op het punt aan boord te gaan van een vlucht naar Frankfurt. Na een extra controle trof de douane bijna zeventig kilogram cannabis aan, verdeeld over 131 vacuümverpakte zakken. De vrouw werd direct gearresteerd en aangeklaagd voor het illegaal vervoeren van marihuana. Ook namen de autoriteiten haar telefoon en bijna duizend dollar aan contant geld in beslag. Bahlawan heeft inmiddels borgtocht betaald en is in afwachting van haar rechtszaak op 2 juni.

Nederlandse vrouw

Een maand eerder werd een 33-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd in Hongkong nadat ambtenaren vijftien kilogram ketamine in haar bagage aantroffen. Ze was via Istanbul vanuit Schiphol naar Hongkong gevlogen. Bij aankomst werd haar koffer geselecteerd voor nadere controle tijdens de douaneafhandeling.

De straatwaarde van de drugs wordt geschat op ruim zeven miljoen euro. De vrouw werd ter plekke in de boeien geslagen en aangeklaagd voor handel in een gevaarlijke drug. Haar zaak wordt behandeld door de rechtbank van West Kowloon, het district waarin de luchthaven ligt. De verdachte riskeert een boete van vijf miljoen Hongkongse dollar (ongeveer 600.000 euro) en mogelijk zelfs een levenslange gevangenisstraf.