Europese airlines beperken gebruik powerbanks

Lufthansa en haar dochtermaatschappij Eurowings zijn de eerste grote Europese luchtvaartmaatschappijen die beperkingen opleggen aan het gebruik van draagbare powerbanks tijdens vluchten. De maatregel volgt op meerdere incidenten wereldwijd waarbij powerbanks oververhit raakten en brand veroorzaakten.

De nieuwe regels sluiten aan bij soortgelijke maatregelen die eerder werden ingevoerd door luchtvaartmaatschappijen in Azië en recent ook door het Amerikaanse Southwest Airlines.

Nieuwe veiligheidsmaatregelen

De kern van de regels luidt als volgt:

Powerbanks mogen niet worden opgeladen via het stopcontact in de stoel.

Wanneer een powerbank gebruikt wordt om een ander apparaat op te laden, moet deze zichtbaar en binnen handbereik van de passagier blijven.

Bij oververhitting, rookvorming of schade aan het apparaat moeten passagiers direct het cabinepersoneel informeren.

Volgens Eurowings doet het cabinepersoneel inmiddels een speciale omroep om passagiers op de hoogte te brengen van deze regels.

De zorgen omtrent powerbanks hebben vooral te maken met het type batterij dat erin zit: de lithium-ion batterij. Deze batterijen kunnen in zeldzame gevallen oververhit raken en in een proces terechtkomen dat bekend staat als ‘thermal runaway’. Hierbij verspreidt de hitte zich snel van cel naar cel binnen de batterij, wat kan leiden tot brand, rook en explosies.

Dergelijke situaties zijn bijzonder gevaarlijk in een afgesloten vliegtuigcabine op grote hoogte. Het blussen van dergelijke branden is lastig en kan risico’s opleveren voor passagiers en bemanning.

Voorval in Zuid-Korea als aanleiding

Een incident in januari op een luchthaven in Zuid-Korea zette het onderwerp wereldwijd op de agenda. Aan boord van een Airbus A321 van Air Busan ontstond brand in een rugzak in het bagagevak, veroorzaakt door een oververhitte powerbank. Hoewel het toestel op dat moment nog op de grond stond en de evacuatie snel verliep, raakte het toestel zwaar beschadigd en raakten enkele passagiers lichtgewond.

Als reactie pasten meerdere Aziatische luchtvaartmaatschappijen hun beleid aan, waaronder verboden op het opladen van powerbanks via stopcontacten de stoelen en beperkingen op het gebruik ervan in de cabine.