Transavia A321neo na incident nog aan de grond

Een Airbus A321neo van Transavia, registratie PH-YHZ, keerde vrijdagochtend kort na vertrek naar luchthaven Schiphol als gevolg van een motorstoring. Vlucht HV6935 was onderweg van Amsterdam naar Tirana, Albanië, toen de bemanning een noodoproep deed en besloot om te draaien.

Het toestel vertrok rond 09:30 uur lokale tijd vanaf startbaan 36C van Schiphol. Kort na het opstijgen, tijdens de klimfase, maakte de bemanning een PAN PAN-melding, een internationale radioterm die aangeeft dat er sprake is van een urgente, maar niet levensbedreigende situatie. Volgens voorlopige informatie betrof het een probleem met één van de twee motoren, die vervolgens werd uitgeschakeld.

Na het afbreken van de klim stabiliseerde het vliegtuig op ongeveer 3.000 voet. De piloten voerden checklistprocedures uit en besloten in een holdingpatroon te blijven om verdere stappen te evalueren.

Terwijl het toestel zich in de holding bevond, meldde de vogelwacht van Schiphol dat op startbaan 36C een losse bout was aangetroffen. Dit leidde tot de mogelijkheid dat het landingsgestel van het vliegtuig schade had opgelopen. Om dit visueel te laten controleren, voerde de bemanning een lage nadering uit over dezelfde baan. Waarnemers op de grond meldden dat één van de banden aan het linker hoofdgestel er mogelijk deels leeg uitzag.

Na de visuele inspectie bleef het toestel nog enige tijd in de lucht om verdere checklistprocedures af te werken. Vervolgens werd koers gezet voor een tweede naderingspoging. Het vliegtuig landde veilig op Schiphol ongeveer vijftig minuten na vertrek. Daar staat het nog altijd aan de grond.

De Airbus A321neo is een van de nieuwste toestellen in de vloot van Transavia.. Het model is ontworpen voor middellangeafstandsvluchten en biedt plaats aan 232 passagiers.