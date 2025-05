TUI fly viert 20 jarig bestaan populaire route

Luchtvaartmaatschappij TUI fly vierde op 26 mei een bijzondere mijlpaal: exact twintig jaar na de start van haar eerste vlucht tussen Amsterdam en Curaçao werd vlucht OR 365 feestelijk uitgezwaaid op Schiphol en groots onthaald op Curaçao International Airport. De viering werd gemarkeerd met een ceremoniële doop van het toestel, dat voortaan als ‘Curaçao’ door het leven gaat.

De Boeing 787 Dreamliner die de jubileumvlucht uitvoerde, registratie PH-TFJ, werd bij aankomst op het eiland officieel omgedoopt tot ‘Curaçao’. Daarmee draagt het toestel voortaan de naam van een voor TUI belangrijke en symbolische bestemming. Diverse prominenten en vertegenwoordigers van zowel TUI als de Curaçaose overheid en toeristische sector woonden de ceremonie bij.

Zangeres en Tumba-winnares Jefdany Manuela en zanger Dibo Doran voltrokken de doop. Beiden toonden zich trots op hun rol tijdens het evenement. ‘Ik ben super trots dat ik de TUI-familie én mijn geliefde eiland Curaçao vandaag mag vertegenwoordigen. Dit is een historisch moment en laat het belang zien van de connectie en de geschiedenis tussen TUI en Curaçao,’ aldus Manuela.

Arjan Kers, Managing Director van TUI Nederland en België, benadrukte de waarde van de band tussen TUI en het eiland: ‘Curaçao is al twee decennia een van onze meest gewaardeerde bestemmingen. Ik ben dan ook trots dat een van onze Dreamliners voortaan deze mooie naam draagt. Het is een eerbetoon aan de duurzame band die wij als TUI met het eiland hebben. Met deze speciale doop vieren we niet alleen ons jubileum maar onderstrepen we ook onze blijvende verbondenheid met Curaçao.’

TUI begon haar vluchten naar Curaçao in 2005 onder de naam ArkeFly. Destijds werd gestart met twee wekelijkse vluchten en een klein lokaal team. Inmiddels is het kantoor in Willemstad uitgegroeid tot een moderne vestiging met zo’n 150 medewerkers. TUI fly vliegt nu dagelijks tussen Amsterdam en Curaçao en vervoert jaarlijks duizenden toeristen, maar verbindt ook families en gemeenschappen op het eiland met Europa.

De jubileumvlucht werd uitgevoerd met een Boeing 787-8 Dreamliner. Dit type toestel vormt de kern van de TUI fly-vloot voor langeafstandsvluchten. ArkeFly was destijds de eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij die dit vliegtuigtype in gebruik nam. TUI fly Nederland beschikt inmiddels over vijf Dreamliners en zes Boeing 737 MAX-toestellen.