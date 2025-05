Ryanair-passagier belandt in Italië in plaats van Berlijn

Een 79-jarige Zweedse passagier is per abuis op een Ryanair-vlucht naar Bologna beland, terwijl ze via Kopenhagen op weg was naar Berlijn om haar zoon te bezoeken. Het opmerkelijke voorval wordt momenteel onderzocht door de betrokken partijen.

De vrouw had een ticket geboekt bij easyJet voor een vlucht naar Berlijn. Tijdens haar overstap op de luchthaven van Kopenhagen begaf zij zich echter naar de verkeerde gate. Zonder dat het werd opgemerkt, stapte ze in bij de instapprocedure van een Ryanair-vlucht naar Bologna, Italië. De stoel die op haar ticket stond aangegeven, bleek toevallig ook vrij te zijn, waardoor haar aanwezigheid aan boord niet werd opgemerkt.

Pas tijdens de vlucht begon de vrouw te twijfelen, omdat de reistijd aanzienlijk langer duurde dan verwacht. Na de landing in Bologna belde ze haar zoon om hem op de hoogte te stellen van de vergissing. De Deense media berichtten als eerste over het voorval.

Ryanair heeft inmiddels de terugreis naar Zweden voor de vrouw geregeld. De luchtvaartmaatschappij liet weten dat het instapproces op de luchthaven van Kopenhagen wordt beheerd door een externe dienstverlener. Naar hoe het kon gebeuren dat de vrouw zonder het juiste ticket aan boord kwam, vind momenteel nader onderzoek plaats.

Het is niet de eerste keer dat een passagier per ongeluk op het verkeerde vliegtuig stapt. Vorig jaar kwamen twee KLM-passagiers, beiden oudere vrouwen die elkaar niet kenden, na hun vlucht vanuit Cartagena (Colombia) op een andere bestemming aan dan gepland. De een had een overstap naar Zürich, de andere naar Frankfurt. Op onverklaarbare wijze stapten zij ieder in het verkeerde toestel. De vrouw die naar Frankfurt had moeten vliegen, landde in Zürich. De andere kwam juist in Frankfurt aan. Naar verluidt zou het KLM-personeel de boarding passes van de twee vrouwen door elkaar hebben gehaald.