Duitse airline klaagt Europese Commissie aan

Condor klaagt de Europese Commissie aan. De Duitse maatschappij is het niet eens met de goedkeurig van de overname van ITA Airways door Lufthansa.

Na Luxair heeft nu ook de Duitse vakantievlieger Condor een klacht ingediend bij het Hof van de Europese Unie tegen de goedkeuring van de Europese Commissie voor de overname van ITA Airways door de Lufthansa Group. Condor wil dat het besluit van de Commissie ongeldig wordt verklaard.

Luxair had op 28 april al bezwaar gemaakt tegen één specifieke voorwaarde van de goedkeuring: de toewijzing van alle door Lufthansa en ITA vrijgemaakte slots op Milaan-Linate aan EasyJet. Volgens Luxair worden kleine regionale luchtvaartmaatschappijen hierdoor benadeeld.

Condor diende vorige week haar eigen klacht in. Hoewel de inhoud nog niet publiek beschikbaar is, bevestigt een woordvoerder van Condor tegenover het Duitse luchtvaartplatform aeroTELEGRAPH dat men van mening is dat ‘de Europese Commissie de overname niet had mogen goedkeuren’. Volgens Condor zijn de opgelegde maatregelen onvoldoende om de concurrentiebeperking als gevolg van de overname te compenseren. De luchtvaartmaatschappij vraagt het Hof daarom om het besluit te annuleren, zodat onafhankelijke airlines als Condor zich eerlijk kunnen blijven ontwikkelen ten gunste van de Europese reiziger.

De klachten richten zich niet direct tegen Lufthansa zelf, maar tegen de Commissie. Lufthansa onthoudt zich voorlopig van commentaar en benadrukt dat de integratie van ITA onverminderd doorgaat. In documenten van de Commissie blijkt dat Luxair al vóór haar klacht meerdere zorgen had geuit; Condor wordt daarin niet genoemd.

ITA en Lufthansa

In juli 2024 gaf de Europese Commissie groen licht voor de gedeeltelijke overname van ITA Airways door Lufthansa, waarbij 41 procent van de aandelen naar Lufthansa ging. Sinds januari 2025 wordt ITA geïntegreerd in Lufthansa Group, onder meer via het Miles & More-programma en codeshares.