Onderzoek naar fatale turbulentie nog altijd niet rond

Singaporese autoriteiten meldden dinsdag dat het onderzoek naar een Singapore Airlines-vlucht die vorig jaar werd getroffen door extreme turbulentie werd, nog niet is afgerond. Een analyse van het weersradarsysteem van het vliegtuig is nog in behandeling in de Verenigde Staten.

Het incident vond plaats op 21 mei 2024, tijdens een vlucht van Londen naar Singapore. De Boeing 777-300ER kwam boven Myanmar plotseling in zware turbulentie terecht. Een 73-jarige Britse passagier overleed vermoedelijk aan een hartaanval. Daarnaast raakten 79 inzittenden gewond. Het toestel week uit naar Bangkok, waar medische hulp werd verleend aan de gewonden. Aan boord bevonden zich 211 passagiers en achttien bemanningsleden.

Het betrof de eerste dodelijke afloop van turbulentie in de burgerluchtvaart in 25 jaar. Het voorval heeft geleid tot meer aandacht voor het dragen van de stoelriem en het verbeteren van voorspellingen van turbulentie. Deskundigen waarschuwen dat klimaatverandering kan leiden tot een toename van extreem weer en daarmee ook van turbulentie-incidenten.

De Transport Safety Investigation Bureau (TSIB), onderdeel van het ministerie van Transport van Singapore, publiceerde dinsdag een tussentijdse update. Hierin werd bevestigd dat onderdelen van het weersradarsysteem van het vliegtuig ter analyse naar de VS zijn gestuurd. Volgens internationale richtlijnen moet binnen dertig dagen na een ongeval een voorlopig rapport worden gepubliceerd en idealiter binnen een jaar een definitief rapport. Bij uitstel moeten er jaarlijks tussentijdse verklaringen worden verstrekt.

Uit een eerder gepubliceerde analyse bleek dat het vliegtuig binnen 4,6 seconden 54 meter in hoogte daalde. Hierdoor kwamen passagiers en bemanningsleden die niet vastzaten los van hun zitplaatsen. Een ziekenhuis in Bangkok dat gewonden behandelde, meldde letsel aan ruggenmerg, schedel en hersenen.

Het ministerie van Transport van Singapore verwacht het definitieve onderzoeksrapport te publiceren zodra het onderzoek volledig is afgerond.