Raket SpaceX eindigt weer als vuurbal

Dinsdag is er opnieuw een Starship-raket van SpaceX gelanceerd vanuit Texas. De raket raakte echter halverwege de vlucht de controle kwijt en behaalde belangrijke testdoelen niet. Het betekent een nieuwe tegenslag voor CEO Elon Musk en zijn Marsplannen.

SpaceX kreeg weer een tegenslag te verwerken met de Starship. De 122 meter hoge raket, cruciaal voor Musks doel om mensen naar Mars te brengen, steeg gisteren op vanaf SpaceX’s lanceerbasis in Texas. Het bovenste deel bereikte de ruimte, maar begon na ongeveer dertig minuten ongecontroleerd te tollen. SpaceX had kort daarvoor afgezien van het uitzetten van acht testsatellieten wegens een technisch mankement. De onderste trap ging verloren tijdens de afdaling en maakte geen geplande gecontroleerde landing in zee.

Het was de negende volledige testvlucht sinds april 2023 en de eerste waarbij een hergebruikte booster werd ingezet. Elon Musk verklaarde op X dat een lek in de hoofdtank leidde tot het verlies van controle, maar benadrukte dat er ‘veel nuttige data’ zijn verzameld. Hij verwacht dat de volgende elkaar eens per drie à vier weken zullen opvolgen.

Problemen

Ondanks de mislukkingen blijft SpaceX vasthouden aan de strategie van trial and error: bouwen, vliegen, fouten maken en verbeteren. NASA wil Starship gebruiken om in 2027 opnieuw mensen op de maan te zetten, maar de recente problemen en Musks focus op Mars kunnen dat tempo onder druk zetten. Eerdere lanceringen dit jaar eindigden al kort na de start in explosies. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit breidde daarom voorafgaand aan deze vlucht de veiligheidszone in het luchtruim uit. Toch eindigde ook deze missie in een vuurbal boven Afrika.