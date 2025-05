Rotterdam The Hague Airport op de schop

In de eerste helft van 2028 ondergaat de start- en landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) een omvangrijke renovatie. De werkzaamheden nemen naar verwachting tussen de zes en twaalf weken in beslag.

Gedurende deze periode is de baan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Spoedeisende helikoptervluchten, zoals die van de trauma- en politiehelikopter, kunnen ongehinderd doorgang vinden, dankzij hun eigen helikopterplatform op de luchthaven.

Het is de eerste keer sinds 2008 dat de baan een grootschalige opknapbeurt krijgt. Tijdens deze werkzaamheden worden alle essentiële onderdelen aangepakt: van het vervangen van het asfalt tot het vernieuwen van verlichting en systemen voor luchtverkeersleiding. Door de renovatie in één keer grondig uit te voeren, kan de baan weer vele jaren mee.

Voor het onderhoudstraject wordt binnenkort een aanbestedingsprocedure opgestart om een geschikte aannemer te selecteren. Naar verwachting wordt begin 2026 duidelijk welk bedrijf het werk zal uitvoeren. De exacte duur en planning van de sluiting van de baan worden later bekendgemaakt, afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding en de gekozen uitvoeringsperiode.

Rotterdam The Hague Airport houdt bij de voorbereiding nadrukkelijk rekening met het beperken van hinder voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen. In overleg met betrokken partijen wordt gekeken naar alternatieve oplossingen. Maatschappijen kunnen ervoor kiezen om tijdelijk gebruik te maken van slots op andere luchthavens. Bovendien mogen niet-gebruikte slots, als gevolg van de sluiting, later in hetzelfde gebruiksjaar alsnog worden ingezet.