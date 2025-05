Cabinepersoneel Rusland gaat strijd met elkaar aan

Eind mei vindt in Moskou een bijzonder sporttoernooi plaats: cabinepersoneel van Russische luchtvaartmaatschappijen neemt het tegen elkaar op in uiteenlopende disciplines.

De RZD Arena, het stadion van voetbalclub Lokomotiv Moskou, vormt komende dagen het decor van een bijzonder sportevenement. In het stadion met ruim 27.000 zitplaatsen neemt het cabinepersoneel van verschillende luchtvaartmaatschappijen het tegen elkaar op tijdens een sporttoernooi. Het toernooi maakt deel uit van het XXI Sport- en Gezondheidsforum ‘Klaar voor Werk en Verdediging’.

Deelnemers zijn stewards en stewardessen van verschillende Russische maatschappijen. Zij meten zich niet alleen fysiek, met oefeningen zoals push-ups en touwtjespringen, maar ze worden ook getest op hun kennis van eerste hulp. Zo moeten ze reanimatiemaatregelen uitvoeren en laten zien hoe ze gewonden kunnen stabiliseren in gesimuleerde noodsituaties. De dag wordt afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking.

Opvallende vaardigheden

Een opvallende uitdaging is het onder controle krijgen van een agressieve passagier: in slechts zes minuten moeten de deelnemers deze met plastic boeien en gordels kunnen overmeesteren. Hoewel dit niet tot hun dagelijkse taken behoort, is het een belangrijke test van hun paraatheid en reactievermogen. Een andere niet-alledaagse proef is het uitvoeren van een ‘vluchtmissie’ met een kleine drone van slechts 150 gram. Het is een oefening die nauwkeurigheid en concentratie vereist. Het hanteren van drones is natuurlijk geen dagelijkse kost voor cabinepersoneel. Een van de sponsoren achter het evenement is echter Avietka-U, een opleidingscentrum voor drones. Samen met deze partij wordt het toernooi georganiseerd door de Vereniging voor Luchtvaartpersoneel en het bedrijf Aviapersonal.