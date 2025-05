Airbus luidt opnieuw noodklok

Vliegtuigbouwer Airbus heeft luchtvaartmaatschappijen laten weten dat vertragingen in de levering van nieuwe toestellen nog zeker drie jaar kunnen aanhouden. Dat melden ingewijden uit de sector aan persbureau Reuters.

Tijdens een recente bijeenkomst met klanten in Toulouse benadrukte Airbus dat het voorzichtig blijft met het doen van beloftes over leveringen. Dit vergroot de druk op het bedrijf om aan te tonen dat er voortgang wordt geboekt in de ambitieuze doelstelling om de productie van het populaire A320-model op te schalen naar 75 vliegtuigen per maand. Momenteel ligt dat aantal nog aanzienlijk lager, mede door problemen in de toeleveringsketen.

Volgens een bestuurder van een luchtvaartmaatschappij spreekt Airbus inmiddels al over vertragingen van toestellen die pas in 2027 en 2028 geleverd zouden worden. De vertragingen worden volgens hem in kleine stappen en verspreid over meerdere maanden aan klanten meegedeeld. Een andere bron meldt dat vliegtuigen die later dit decennium geleverd moeten worden, nu al een vertraging van zes maanden oplopen.

De problemen beperken zich niet tot de A320-familie. Ook de introductie van de A350F, de nieuwe vrachtversie van de A350, loopt minimaal een jaar vertraging op. Airbus kampt met meerdere obstakels bij het opschalen van de productie van de bredere A350-vliegtuigfamilie, onder meer door een tekort aan onderdelen en personeel bij leveranciers.