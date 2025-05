CEO Boeing optimistisch over 737 MAX

Na jarenlange problemen zou het dit jaar zover moeten zijn. Boeing hoopt nog in 2025 de certificering van de 737 MAX 7 en MAX 10 rond te krijgen.

Boeing hoopt tegen het einde van dit jaar de certificering van de resterende varianten van de 737 MAX-serie af te ronden. Dat zei CEO Kelly Ortberg in een interview met Aviation Week. De Amerikaanse vliegtuigbouwer werkt al jaren aan de certificering van de kleinste en grootste modellen binnen de MAX-familie: de 737 MAX 7 en MAX 10. De vertragingen zijn onder meer te wijten aan zorgen over het de-icingsysteem van de motoren.

Volgens Ortberg wil Boeing de certificering in 2024 afronden, zodat de levering van de MAX 7 en MAX 10 eindelijk van start kan gaan. Het zijn ‘twee toestellen die van groot belang zijn voor onze klanten en de orderportefeuille’, aldus de topman. Boeing heeft momenteel bijna 1.200 orders voor de MAX 10 en 332 voor de MAX 7 in het orderboek staan. Toch zullen klanten nog even moeten wachten. United Airlines liet eerder deze maand weten pas in 2027 de eerste MAX 10’s te verwachten. Alaska Airlines rekent er niet op het toestel vóór midden 2026 te ontvangen.

777-9

In hetzelfde interview meldde Ortberg ook dat er vooruitgang wordt geboekt met de certificering van de Boeing 777-9, het grootste toestel in productie van de fabrikant. De 777-9 werd in 2013 aangekondigd, met oorspronkelijk geplande leveringen vanaf 2020. Die zijn echter uitgesteld, en het toestel bevindt zich nog altijd in de testfase. Ortberg verwacht dat de eerste leveringen in 2026 kunnen plaatsvinden. Volgens Boeing staan er momenteel 419 orders open voor de 777-9.