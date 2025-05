COMAC de klos door handelsbeperkingen

De VS stopt met de levering van straalmotortechnologie voor COMAC aan China. Het is een nieuwe stap in de handelsoorlog van Trump.

De Verenigde Staten hebben opnieuw bepaalde de export van essentiële Amerikaanse technologieën naar China opgeschort. Hieronder vallen ook straalmotoren voor de Chinese vliegtuigbouwer COMAC. Dat meldde de New York Times op woensdag.

COMAC ontwikkelt zijn eigen commerciële vliegtuigen om te concurreren met de dominante vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. China beschikt echter nog niet over in eigen land geproduceerde motoren en is zodoende nog steeds afhankelijk van buitenlandse import.

Volgens de New York Times, die zich baseert op twee ingewijden, is de maatregel een reactie op de recente beperkingen van China op de export van kritieke mineralen naar de VS. De krant meldde dat het Amerikaanse ministerie van Handel enkele vergunningen heeft opgeschort die Amerikaanse bedrijven toestonden om producten en technologie aan COMAC te leveren voor de ontwikkeling van het C919-vliegtuig.

Het ministerie verklaarde tegenover persbureau Reuters dat het exporten met strategisch belang voor China opnieuw aan het beoordelen is. ‘In sommige gevallen heeft het ministerie bestaande exportvergunningen opgeschort of aanvullende vergunningsvereisten opgelegd terwijl de beoordeling loopt’, aldus de verklaring.

Een woordvoerder van de Chinese ambassade in Washington zei tegen Reuters: ‘China verzet zich krachtig tegen het oprekken van het nationale veiligheidsbegrip door de VS, het misbruik van exportcontroles en het kwaadaardig blokkeren en onderdrukken van China.’