Directeur Heathrow biedt excuses aan

Terwijl de grootste luchthaven van Europa in maart plat lag door een stroomstoring sliep de directeur rustig door. Zijn telefoon stond op stil. Nu betuigt de directeur van Heathrow spijt.

De topman van Heathrow heeft zijn ‘diepe spijt’ uitgesproken over het feit dat hij onbereikbaar was en lag te slapen tijdens de stroomstoring die eerder dit jaar de reisplannen van 200.000 passagiers verstoorde. Thomas Woldbye miste in de vroege ochtenduren twee noodmeldingen en ‘meerdere’ telefoontjes van Javier Echave, de operationeel directeur van Heathrow, nadat een brand in een nabijgelegen elektriciteitsstation de stroomtoevoer naar de luchthaven had platgelegd.

Uit intern onderzoek naar de storing op 21 maart bleek dat de directeur afwezig was bij de eerste besluitvorming rond de crisis omdat zijn telefoon ‘op stil was gegaan zonder dat hij zich daarvan bewust was, en hij op dat moment sliep’. Woldbye werd pas rond 6.45 uur op de hoogte gebracht van de situatie, toen hij een briefing kreeg over de ‘ongekende’ brand bij het onderstation en alle gevolgen van dien. In het interne onderzoek, geleid door voormalig minister van Transport Ruth Kelly, betuigde hij zijn ‘diepe spijt dat hij tijdens de nacht van het incident niet bereikbaar was’.

Stroomuitval

Op 21 maart viel op Heathrow, de grootste luchthaven van Europa, de stroom uit. Dit had als gevolg dat 1.300 vluchten werden geannuleerd. Op die dag werden ongeveer 290.000 passagiers op de luchthaven verwacht. Uit het interne onderzoek blijkt dat de operationeel directeur tijdens de nacht van het incident de juiste beslissingen heeft genomen. Wel krijgt de luchthaven het advies ‘om te overwegen te investeren in extra dieselgeneratoren’ om in noodgevallen over aanvullende stroomvoorziening te beschikken. Het Britse energiebedrijf voert eveneens nog een eigen onderzoek uit naar de oorzaak van het incident. De resultaten daarvan worden over ongeveer een maand verwacht.