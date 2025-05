Belangrijke rol voor Aalsmeer in klacht tegen Schiphol

Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq heeft de gemeente Aalsmeer maandagavond opgeroepen zich aan te sluiten bij een strafklacht die door omwonenden is ingediend tegen Schiphol, KLM, Transavia en de Nederlandse Staat.

Volgens Ficq worden inwoners in de omgeving van de luchthaven al jarenlang blootgesteld aan de negatieve gevolgen van nachtelijke vliegbewegingen, zonder dat daar voldoende bescherming tegenover staat, meldde NH Nieuws woensdag. Tijdens de Commissievergadering Luchtvaartzaken van de gemeente Aalsmeer, waar zij dinsdagavond als spreker aanwezig was, sprak de advocaat de hoop uit dat de gemeente zich achter de strafzaak schaart die momenteel bij het Openbaar Ministerie in behandeling is.

Het gaat om een aangifte die in maart werd ingediend door 900 inwoners uit de regio rond Schiphol. Ficq kondigde in december al aan van plan te zijn aangifte te doen. Destijds ging het nog om een klein aantal melders, maar inmiddels is dat opgelopen tot honderden betrokkenen. De omwonenden stellen dat nachtvluchten ernstige schade toebrengen aan hun gezondheid en beschuldigen de luchtvaartmaatschappijen en de Nederlandse overheid van mishandeling. Volgens Ficq is hun actie ingegeven door jarenlange frustratie en een gebrek aan effectieve bescherming tegen de overlast van nachtelijk vliegverkeer.

Advocaat Ficq maakte duidelijk dat het haar menens is. ‘We doen aangifte tegen de verantwoordelijken die het beleid bepalen, de CEO’s.’ Volgens haar kunnen strafrechtelijke vervolgingen leiden tot forse geldboetes of zelfs celstraffen.

Het voorstel van Ficq om de gemeente Aalsmeer te laten aansluiten bij de strafklacht tegen de luchtvaartsector riep zowel steun als twijfels op tijdens de commissievergadering. Terwijl sommige commissieleden positief reageerden, uitten anderen zorgen over mogelijke neveneffecten, bijvoorbeeld het verplaatsen van nachtvluchten naar de dag.

Of de gemeente Aalsmeer zich daadwerkelijk bij de strafzaak zal voegen, is op dit moment nog ongewis. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de aangifte nog, maar aanvullende meldingen van andere partijen blijven vooralsnog welkom.