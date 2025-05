Ryanair stopt vluchten vanaf één Nederlandse luchthaven

Ryanair heeft vandaag bekendgemaakt met ingang van 26 oktober dit jaar geen gebruik meer te maken van Maastricht Aachen Airport (MAA).

De Ierse low cost carrier geeft aan dat dit te wijten is aan de ‘stijgende luchthavenkosten en belastingen’. Ryanair laat weten dat de vliegtaks, die in 2021 door de Nederlandse overheid werd geïntroduceerd, inmiddels met 275 procent gestegen is tot bijna dertig euro per passagier. Dit draagt volgens de luchtvaartmaatschappij niet bij aan het herstel van de coronacrisis. L1 Nieuws schreef eerder dit jaar dat het aantal passagiers achterbleef en dat MAA in tien jaar tijd nog nooit zo weinig luchtvracht had vervoerd als vorig jaar. ‘Ryanair is teleurgesteld om aan te kondigen vanaf 26 oktober 2025 te stoppen met vluchten vanaf Maastricht Airport. Dit is het gevolg van de buitensporige kostenstijgingen van de luchthaven en de stijgende luchtvaartbelastingen van de Nederlandse overheid’, aldus Jason McGuinness, CCO van Ryanair, in een verklaring.

Vluchten verplaatsen

Ryanair maakt vandaag de dag samen met Corendon, een aantal vrachtmaatschappijen waaronder Emirates, Turkish Airlines en Royal Jordanian, en general aviation gebruik van MAA. De low cost carrier verbindt de Zuid-Limburgse stad onder meer met het Spaanse Alicante en Girona, het Portugese Porto en het Italiaanse Bari. Hierdoor vallen op jaarbasis 150.000 stoelen weg. ‘Deze aanzienlijke kostenstijgingen maken Maastricht Airport tot een van de duurste luchthavens van Europa en volledig niet concurrerend ten opzichte van andere landen en lowcostluchthavens elders in Europa, die de luchthavenkosten verlagen en luchtvaartbelastingen afschaffen om het herstel en de groei van het vliegverkeer te stimuleren’, schrijft McGuinness. Ryanair is van plan de vluchten van MAA onder te brengen op goedkopere luchthavens in onder meer Zweden, Italië en Polen.