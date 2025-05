Zorgen in Flevoland om F-35 en kazerne

Boosheid en onrust. In Flevoland is nog niet iedereen gerust op de uitbreidingsplannen van Defensie. De komst van de F-35 naar Lelystad zorgt toch voor zorgen.

Er is onrust in Flevoland over de uitbreidingsplannen van Defensie. ‘Er is haast bij, Defensie moet groeien’, zegt kolonel Van Sliedrecht, hoofd vastgoed van de Landmacht tegenover Omroep Flevoland. Belangrijke locaties voor die groei zijn Lelystad Airport en een nieuwe kazerne nabij Zeewolde. Met de bouw van de kazerne voor ruim 7000 mensen moet er een volledig nieuw dorp verrijzen nabij Zeewolde. En dat brengt zorgen met zich mee onder de bewoners en boeren in de buurt. In de omgeving van Lelystad Airport maakt men zich zorgen over wat de waarschijnlijke komst van de F-35 zal betekenen. Tijdens bijeenkomsten in een zalencentrum in Zeewolde en het Van der Valk Hotel in Lelystad werd dan ook duidelijk dat er veel zorgen en boosheid leven.

In Lelystad sprak kolonel Hemmelder, woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht, met bezorgde omwonenden en ondernemers. Centraal stond de komst van F-35-gevechtsvliegtuigen naar Lelystad Airport. De vliegtuigen veroorzaken aanzienlijke geluidsoverlast. In bepaalde gebieden rondom het vliegveld zal het hierdoor niet langer toegestaan zijn om te wonen. Dit kan ertoe leiden dat sommige omwonenden moeten verhuizen.

Uitgangspunt van Defensie is echter dat een gedwongen vertrek moet worden voorkomen. Met goede gesprekken en de juiste voorlichting hoopt Defensie dat te bereiken. Alle betrokkenen krijgen daarom een persoonlijke contactpersoon toegewezen die altijd bereikbaar is. ‘Er wordt wel eens gesproken over een onbetrouwbare overheid’, zegt kolonel Hemmelder. ‘Defensie wil laten zien dat wij betrouwbaar zijn, daar staan we voor’.