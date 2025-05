Activisten protesteren bij historische Douglas DC-3

Een groep activisten van klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) protesteerde donderdagmiddag bij een KLM Douglas DC-3. Het toestel, ’The Flying Dutchman’, vliegt al jaren niet meer en staat in het attractiepark Madurodam.

De demonstratie startte donderdagmiddag 29 mei om 13:00 uur. Een groep demonstranten van XR verzamelde zich bij de iconische Douglas DC-3, die in Madurodam te kijk staat. Gewapend met banners, LHBTI-/Palestijnse vlaggen en vooral vele leuzen en diverse strijdkreten verkondigden de protesteerders gedurende een kleine vier uur hun boodschap.

Uit de woordvoering valt op te maken dat KLM onterecht als ‘heroïsch bedrijf’ wordt beschouwd. XR stelt dat het park veelal ‘fossiele subsidies’ promoot. ‘Schaamteloos promoot Madurodam grote aanjagers van de klimaat- en ecologische crisis als Shell, KLM, Port of Rotterdam en Gasunie’, aldus woordvoerder Brigitte van Erp. ‘Madurodam laat kinderen bovendien geloven dat een fossiele toekomst de normaalste zaak van de wereld is. Dit is niet acceptabel.’

Het Haagse kinderpark kent minimaal vijftien ‘fossiele sponsoren’, aldus XR. Bovendien komt de milieuclub op basis van onderzoek via Google Earth tot de conclusie dat de helft van het parkoppervlak gereserveerd is voor deze ‘fossiele sponsoren’. Daarom voert Extinction Rebellion juist actie bij de Douglas DC-3, ‘omdat die erg prominent aanwezig is in het park en laat zien waarom fossiele kindermarketing niet acceptabel is.’ ©Extinction Rebellion

The Flying Dutchman

De Douglas DC-3 werd in de zomer van 2020 in Madurodam geïnstalleerd. De attractie is een belangrijk eerbetoon aan KLM en haar oprichter Albert Plesman, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de oprichting van het Haagse attractiepark. Het vliegtuig kreeg de naam ‘The Flying Dutchman’, zoals het toestel vroeger ook al heette.