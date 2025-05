KLM E195-E2 al bijna twee weken niet op Schiphol

KLM heeft afgelopen maanden, met mei als uitschieter, een groot aantal vluchten moeten annuleren. Een combinatie van factoren ligt hieraan ten grondslag.

De luchtvaartmaatschappij geeft aan dat het ‘strikte’ onderhoudsprogramma en de onverwachte reparaties de boosdoeners zijn. Wegens technisch mankementen moesten enkele machines terugkeren naar Schiphol. Vorige week moest bijvoorbeeld nog een Boeing 777-300 de ommekeer maken nadat door een bird strike vlammen uit de motor kwamen. Dat toestel was volgens Piet Visser, voorman van de Nederlandse vakbond van Luchtvaarttechnici, in de afgelopen tijd niet het enige. ‘Een aantal van de stilstaande toestellen hadden een vogelaanvaring. Ook staat een toestel in het buitenland en moet daar gerepareerd worden’, zegt hij in De Telegraaf.

Om welk vliegtuig dat gaat, is onduidelijk. Wel staat een Embraer E195-E2, registratie PH-NXV, al sinds 19 mei geparkeerd op de luchthaven van het Poolse Krakau. De terugvlucht die aanvankelijk de volgende ochtend op de planning stond, werd volgens gegevens van Flightradar24 geannuleerd.

Onjuist onderhoud 787-vloot

Behalve deze reparaties moest KLM begin deze maand een deel van de 787-vloot noodgedwongen aan de grond houden, omdat het onderhoud niet volgens het boekje gedaan was. Hierdoor diende de luchtvaartmaatschappij vluchten te annuleren met een kostenpost tot gevolg. Afgelopen maand schrapte KLM drie keer zoveel vluchten als Air France en Lufthansa. Gemiddeld kost iedere annulering ongeveer zes ton. Tienduizenden reizigers liepen als gevolg hiervan vertragingen op. ‘Het hoge aantal annuleringen schopt de reisschema’s van passagiers omver met als gevolg het missen van zakelijke afspraken en conferenties, maar ook belangrijke privé-afspraken’, zegt Paul Vaneker van EU Claim.

Mismatch en personeelstekort technische dienst

Tot slot kampt KLM ook nog eens met een ‘mismatch’ in de cockpit en heersen er personeelstekorten bij de technische dienst. ‘Er staat veel druk op de ketel in de hangars omdat de zomer eraan komt. De vloot moet in orde voor de zomerperiode’, aldus Visser. De verwachting is dat de airline komende zomer op basis van het aantal beschikbare piloten negentig procent van haar langeafstandsvloot kan inzetten.