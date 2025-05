Rusland wil productie zestig jaar oude Yak-40 hervatten

In de totale geschiedenis kwamen ruim duizend exemplaren uit de productielijn, vandaag de dag zijn er nog vijftien over. De Yakovlev Yak-40 lijkt binnenkort te verdwijnen uit de lucht, toch zijn er stemmen die anders beweren.

Op een Kaukasisch investeringsforum in Mineralnye Vody, Zuid-Rusland, opperde zakenman Alexander Lebedev een ‘nieuw’ idee. De oligarch was de voormalig eigenaar van de luchtvaartmaatschappij Red Wings, die hij in 2007 oprichtte. Hij stelt voor dat Rusland de productie van het driemotorige toestel kan hervatten; zelfs met een motor minder, meldt het Russische staatspersbureau TASS.

De Yak-40 “neo” zou motoren kunnen krijgen van het tweemotorige trainings- en gevechtsvliegtuig, de Yak-130. Lebedev stelde voor dat de vliegtuigen in één van de republieken in de Noord-Kaukasus kunnen worden gebouwd. Volgens de voormalige topman zou daar een centrum kunnen komen voor de assemblage van vliegtuigen met 45 tot 75 zitplaatsen.

De historische Yak-40 beschikt over drie AI-25-turbomotoren van de voormalige Sovjetfabrikant Ivchenko Progress. Dat bedrijf zit echter in Oekraïne en maakt tegenwoordig onderdeel uit van het defensieconcern Ukroboronprom. De Yak-130 daarentegen heeft twee Ivchenko Progress AI-222-25-motoren met aanzienlijk meer stuwkracht. Bovendien worden deze motoren al sinds 2015 in Rusland gefabriceerd, zonder Oekraïense betrokkenheid.

Niet de eerste keer

Het idee komt niet helemaal uit de lucht vallen. In 2010 kwam de optie voor het eerst aan het licht en sindsdien zijn er reeds aanzienlijke stappen ondernomen. In 2016 en 2018 kwam het zelfs tot een Yak-40-testvlucht met TFE731-motoren van het Amerikaanse Honeywell. Het vliegtuig materialiseerde tot nu toe echter nooit en het project kwam stil te liggen.

Het is bovendien niet het eerste vliegtuig waarvan Rusland productie wil herstarten. Ook plannen voor de Tupolev Tu-324 werden onlangs uit de mottenballen gehaald.