Schiphol mag groeien, wél onder deze voorwaarde

Hoewel het aantal vluchten op Schiphol vanaf november dit jaar gereduceerd dient te worden, is er volgens Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat, binnen enkele jaren weer de kans om te groeien.

Dit hangt echter wel af van de mate waarin de herrie voor omwonenden afneemt. Madlener maakte eerder deze maand bekend dat het aantal vluchten van jaarlijks 500.000 gereduceerd wordt naar 478.000. Tevens wordt het aantal nachtvluchten beperkt tot 27.000 per jaar. Deze maatregelen maken nu deel uit van het Luchthavenverkeersbesluit (LVB). Behalve deze maatregelen zijn veel luchtvaartmaatschappijen bezig met het vernieuwen van hun vloot. Ook dit dient bij te dragen aan de afname van geluidsoverlast van Schiphol.

Resultaten van maatregelen

Het maatregelenpakket dient uiteindelijk te resulteren in een geluidsreductie van vijftien procent, in de brief die Madlener aan de Tweede Kamer stuurde ook wel aangeduid als ‘fase 1’. In het regeerakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB wordt het einddoel beschreven dat de maatregelen moeten leiden tot een geluidsreductie van twintig procent (fase 2). ‘Het kabinet zal vanaf 1 november 2025 nauwlettend monitoren wat de effecten van de maatregelen zijn, en of verdere verstilling boven op het geluidsdoel wordt gerealiseerd. Dit kan steeds aan het einde van een gebruiksjaar worden vastgesteld’, schrijft hij.

Voorzichtig kijken naar groei

Eerder liet Madlener weten dat Schiphol mogelijk vanaf 2028 weer zou kunnen groeien. Daar is hij inmiddels wat optimistischer over. ‘Wanneer dit (voldoende geluidsafname door maatregelen, red.) in voldoende mate het geval is, ontstaat er ruimte voor meer vluchten, ook als dit eerder dan 2028 het geval is’, aldus de minister, die deze stap in zijn brief beschrijft als ‘fase 3’.