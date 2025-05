Zuid-Korea beleeft opnieuw vliegtuigcrash

In Zuid-Korea verongelukte een militair vliegtuig in de bergen. De crash gebeurde vlakbij de stad Pohang, in het oosten van land. Bij het ongeluk kwamen vier mensen om het leven.

Het gaat om een Lockheed Martin P-3CK Orion patrouillevliegtuig van de Zuid-Koreaanse marine. Het vliegtuig was om 13:43 uur opgestegen vanaf een nabijgelegen luchtbasis voor een trainingsvlucht. Kort hierna stortte het toestel neer in de bergen van Pohang. De crew bestond uit één luitenant-commandant, die de piloot was, een officier en twee onderofficieren, aldus een militaire functionaris aan verslaggevers ter plaatse.

Waarom en hoe het toestel precies is gecrasht, is nog onduidelijk. Bovendien is het nog onzeker of er slachtoffers op de grond zijn. Tot nu toe zijn er nog geen aangetroffen. Omwonenden gaven aan dat ze een grote, zwarte rookpluim zagen waarna er veertig brandweerwagens en twee reddingshelikopters naar het rampgebied werden uitgezonden. De slachtoffers werden rond half zeven ’s avonds geborgen.

Tot er duidelijk is wat er precies heeft plaatsgevonden aan boord van de de P-3 Orion, houdt de marine van Zuid-Korea het toestel aan de grond. De marine creëerde een speciale taskforce, geleid door de vice-president van marineoperaties, die een onderzoek start naar het ongeluk.

Opnieuw

Het is niet het eerste vliegtuigincident dat recent plaatsvond in Zuid-Korea. Begin maart lieten twee F-16’s per ongeluk bommen vallen op een woonwijk. De piloten zouden de verkeerde coördinaten hebben ingevoerd waarna het misging. Bij het incident kwam niemand om het leven, wel raakten vijftien mensen gewond van wie twee ernstig.

Het grootste ongeluk in de recente geschiedenis vond in december vorig jaar plaats echter. Vlak voor nieuwjaar poogde een Boeing 737-800 van de Zuid-Koreaanse maatschappij Jeju Air te landen op het vliegveld van Muan, Zuid-Korea. Doordat het onderstel niet werkte, schoof het toestel met hoge snelheid tegen een muur. Bij het ongeluk kwamen zeker 174 inzittenden om het leven, slechts twee crewleden achterin het vliegtuig overleefden de crash met zware verwondingen.