Inzittenden Airbus A320 rennen voor hun leven

Direct na de landing op de internationale luchthaven van Sanaa, Jemen, wisten de passagiers en de crew van een Airbus A320 niet hoe snel ze het vliegtuig moesten verlaten. Slechts enkele minuten later werd het vliegtuig vernietigd door een Israëlische luchtaanval.

Op 28 mei vertrok de machine van Yemenia Airways, registratie 7O-AFF, om 06:44 vanaf Ammam, Jordanië. Na een vlucht van twee uur en drie kwartier arriveerde de A320 op de Jemense luchthaven. De beschieting door gevechtsvliegtuigen van de Israel Defense Forses, IDF, volgde vrijwel direct en onaangekondigd. Alle inzittenden wisten op tijd aan het geweld te ontkomen.

Een hoge prijs

Israel Katz, minister van Defensie, bevestigde de aanval. Daarbij beschouwde hij de als ‘Golden Jewel’ aangeduide operatie als ‘een duidelijke boodschap en een directe voortzetting van het ingevoerde beleid: wie op de staat Israël schiet, zal een hoge prijs betalen.’ In dat licht is een passage uit het boek Een verhaal van licht en duisternis, interessant waarin de auteur Amos Oz een joods uitgangspunt memoreert: ‘Vernederingen worden in het jodendom als erger beschouwd dan bloedvergieten.’

De hele vloot kwijt

Met de vernietiging van de betrokken Airbus A320 is Yemenia Airways nu haar hele vloot kwijt. Bij een eerdere Israëlische luchtaanval, 6 mei jl., op Sanaa International Airport gingen haar andere twee A320’s en enige A330 al in vlammen op. Een Ilyushin Il-76 van de Jemenitische luchtmacht trof daarbij hetzelfde lot. ‘De luchthaven van Sanaa zal keer op keer worden verwoest, evenals andere strategische infrastructuur die wordt gebruikt door de Houthi-terroristische organisatie en haar aanhangers’, zei Katz ter verdediging. Het betreffende vliegveld is de belangrijkste basis van de luchtmacht van Jemen. Eenheden met gevechtsvliegtuigen, helikopters en transportvliegtuigen zijn er gevestigd.

Vaker doelwit

Het komt vaker voor dat civiele vliegtuigen bewust of onbewust het doelwit worden in oorlogssituaties. Voorbeelden hiervan zijn: Kweilin Incident (1938), Libyan Airlines flight 114 (1973), Korean Air Lines Flight 007 (1983), Siberia Airlines Flight 1812 (2001), Malaysia Airlines Flight MH17 (2014), Ukraine International Airlines Flight 752 (2020) en Azerbaijan Airlines Flight 8243 (2024).