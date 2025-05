KLM maakt op route extra tussenstop

De cabinebemanning van KLM overnacht op vluchten vanaf Schiphol naar de Israëlische hoofdstad Tel Aviv op Larnaca, een stad op het eiland Cyprus.

KLM constateerde bezorgdheid onder het personeel naar aanleiding van de aangekondigde hervatting van de route. Op basis daarvan werd volgens NU.nl besloten dat een tussenstop gemaakt wordt in Larnaca waarna van cabin crew verwisseld wordt. Op die manier hoeft het cabinepersoneel ‘niet langer dan noodzakelijk in Tel Aviv te blijven’.

Crew wisselt op Cyprus

Vanaf dit weekend vertrekt vlucht KL461 iedere dag om 21:10 uur vanaf Schiphol. Om 02:10 lokale tijd arriveert de vlucht in de Cypriotische stad. De passagiers blijven aan boord, terwijl de wissel van het cabinepersoneel plaatsvindt. Na een tussenstop van een halfuur stijgt de KLM-vlucht op voor het restant naar Tel Aviv. Terugvlucht KL462 vangt 04:45 uur lokale tijd aan en wordt in tegenstelling tot de heenvlucht wel in één keer uitgevoerd. Om 08:40 uur verschijnt het toestel weer op Schiphol.

