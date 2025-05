Maastricht over vertrek Ryanair: ‘Heeft niet meegeholpen’

Ryanair stopt per 26 oktober dit jaar met vluchten vanaf Maastricht Aachen Airport. De luchthaven laat weten dat gesprekken niets opleverden.

Het vliegveld geeft aan financieel lastig het hoofd boven water te kunnen houden. Zij heeft moeite terug te keren naar het niveau van voor de coronacrisis. Het aantal reizigers dat in het afgelopen kwartaal gebruikmaakte van Maastricht Aachen Airport is ten opzichte van het hetzelfde kwartaal vorig jaar gehalveerd. Desondanks nam de vervoerde luchtvracht toe, maar de volumes zijn nog steeds laag. ‘Ons doel is een break even bedrijfsresultaat (EBITDA) in 2027. Dat betekent dat we ons richten op activiteiten en contracten (voor vracht én passagiers) die winstgevend zijn en onze kosten kunnen dekken met een gezonde marge’, aldus de luchthaven in een verklaring.

Niet eens over voorwaarden

Ryanair en Corendon voeren als enige luchtvaartmaatschappijen passagiersvluchten uit vanaf Maastricht Aachen Airport. Bovendien maken vrachtmaatschappijen, waaronder Emirates en Ethiopian Airlines, en general aviation gebruik van het vliegveld. Van deze partijen moet Maastricht Aachen Airport het dan ook hebben. Echter, Ryanair staat bekend om haar goedkope vluchten en nam afgelopen jaren ook al afscheid van andere luchthavens die hogere tarieven gingen hanteren. Maastricht Aachen Airport en Ryanair zijn afgelopen maanden ‘intensief in overleg geweest’ over onder welke voorwaarden de samenwerking vanaf het winterseizoen 2025/2026 voortgezet kon worden, maar daar kwamen beide partijen niet uit. ‘We betreuren het dat Ryanair heeft aangegeven vanaf het winterseizoen 2025 te stoppen met vliegen vanaf Maastricht Aachen Airport’, aldus het vliegveld.

Vliegbelasting

Ryanair hekelde de vliegbelastingen die de Nederlandse overheid sinds 2021 in het leven riep. De taks liep volgens de luchtvaartmaatschappij inmiddels op tot dertig euro per persoon. Maastricht Aachen Airport geeft toe dat dit de onderhandelingen niet makkelijker maakte. Desondanks houdt de luchthaven de deur voor Ryanair op een kier. ‘We hopen dat we onze samenwerking op enig moment weer kunnen voortzetten met gezonde marges voor beide partijen.’