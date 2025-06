Doden na vliegtuigcrash op huis

In het Duitse Korschenbroich, vlakbij Düsseldorf, is zaterdag een Beechcraft Bonanza neergestort op een huis. Het toestel kwam terecht in de tuin van de woning en vloog in brand.

Het vliegtuig, met registratie D-EHVM, was vertrokken uit Alkersleben bij Erfurt. Kort voor de geplande landing op Mönchengladbach Airport meldde de 71-jarige pilote motorproblemen aan de luchtverkeersleiding. Tijdens de nadering verloor het toestel hoogte en snelheid en stortte het neer, op slechts 4,5 kilometer van de landingsbaan. Na de crash ontstond brand. De staart van het toestel lag zichtbaar in de voortuin van het huis. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en wisten het vuur onder controle te krijgen.

Bij het ongeluk kwam de pilote om het leven. Ook viel in het huis een dodelijk slachtoffer. Van de drie bewoners waren er twee op het moment van de crash niet thuis. De derde bewoner, vermoedelijk het tweede slachtoffer, moet nog worden geïdentificeerd. De Duitse autoriteiten zijn een uitgebreid onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeluk.

Woonwijk

Slechts een week eerder crashte in de Verenigde Staten ook een vliegtuig in een wijk. Een Cessna Citation probeerde in slechte weersomstandigheden te landen op een vliegveld in San Diego. Het toestel vloog te laag en crashte met hoge snelheid in een woonwijk. Een hele straat stond als gevolg van het ongeval in brand. Alle zes inzittenden kwamen om het leven.