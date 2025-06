Nederlands gezin staande gehouden op luchthaven

Zeven familieleden werden na de landing op de luchthaven Munster/Osnabrück staande gehouden wegens een grote hoeveelheid rookwaren die zij bij zich hadden.

Het gezin, afkomstig van een Turkse bestemming, had 37 sloffen (7400 sigaretten) bij zich, verstopt in alle openingen en geheime vakjes van de koffers, rugzakken, handtassen en andere tassen. Na aankomst liepen de familieleden door de aankomsthal en werden bij de uitgang van de luchthaven apart genomen door medewerkers van de Duitse douane. Dit gebeurt vaak steekproefsgewijs en wordt willekeurig bepaald op basis van gedrag en land van herkomst.

Douane snapt gezin

Toen de bagage op de luchthaven geopend werd, bleek dat er een grote hoeveelheid rookwaren in zat. In principe is het meenemen van rookwaar vanuit buiten Europa geen probleem. Iedere reiziger mag volgens de Europese wet- en regelgeving maximaal één slof (200 sigaretten) belastingvrij meenemen. Men mag maximaal zeven sloffen bij zich hebben. De hoeveelheid die de familie nu in bezit had, ging daar ruimschoots overheen. De autoriteiten laten echter aan Sonhaber weten dat het vaker gebeurt dat mensen grotere hoeveelheden rookwaren meenemen op vluchten vanuit Turkije, maar dat deze hoeveelheid wel een heel opmerkelijke vondst was. In Turkije liggen de prijzen voor tabak aanzienlijk lager dan in Nederland.

Boetes

Het gezin moest niet alleen over de hoeveelheid die niet belastingvrij was (en niet aangegeven was bij de douane) accijnzen betalen. In totaal ging dat om een bedrag van maar liefst 1140 euro. Bovendien kreeg de familie een boete ter hoogte van hetzelfde bedrag wegens ‘poging tot smokkel’. Nadat dit betaald was, mocht zij de luchthaven verlaten. Het rookgerei is in beslag genomen.