Nieuw leven voor F-4 Phantoms

Starfighters International, een Amerikaans bedrijf dat testvluchten uitvoert vanaf Kennedy Space Center, wil zijn vloot uitbreiden. Met het plan zou de F-4 Phantom haar rentree maken in het Amerikaanse luchtruim.

Het bedrijf wil met behulp van supersonische vliegtuigen, waaronder ook de F-104 Starfighter, kleine raketten lanceren. In tegenstelling tot traditionele raketlanceringen, waarbij kleine satellieten vaak moeten ‘meeliften’, wil Starfighters inspelen op de behoefte aan snelheid en onafhankelijkheid. De F-4 Phantoms zouden als lanceerplatform dienen voor grotere raketten die toegang geven tot een lage baan om de aarde (LEO).

De deal om de F-4’s aan te schaffen verloopt echter niet vlekkeloos. Door politieke spanningen in Zuid-Korea is onzekerheid ontstaan over de levering van de toestellen. Starfighters en leverancier Aerovision hebben daarom de aankoopvoorwaarden aangepast en kijken ook naar alternatieve leveranciers, zoals Griekenland en Turkije, waar de F-4 nog in operationele dienst is, maar op korte termijn wordt uitgefaseerd. Mocht het lukken om de F-4’s in de VS operationeel te krijgen zouden het de enige vliegende Phantoms in het land zijn.

F-104

Starfighters International beschikt over negen F-104 Starfighters, waarvan er zeker drie in luchtwaardige staat zijn. Daarmee bezit het bedrijf direct 75 procent van het aantal luchtwaardige Starfighters wereldwijd. Het vierde toestel is gebaseerd in Noorwegen. De machine maakte in september 2016 zijn eerste vlucht na 33 jaar stilstand. Voor het 75-jarig jubileum van het 322 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden kwam de CF-104D zelfs naar Nederland.