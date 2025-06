Emirates-CEO laat zich uit over Boeing

Tim Clark, Emirates-CEO, liet tijdens de IATA-top in New Delhi weten positieve veranderingen te zien bij Boeing. De fabrikant ligt al enige tijd onder vuur vanwege kwaliteitsproblemen en vertraagde leveringen.

Volgens Clark is er onder de nieuwe CEO van Boeing nu ‘meer vastberadenheid’ zichtbaar. Voor Emirates blijft de vertraagde Boeing 777X het belangrijkst. De maatschappij heeft 205 toestellen van dit type besteld. De eerste levering wordt nu verwacht tussen eind 2026 en begin 2027, zes jaar later dan oorspronkelijk gepland. Clark uitte eerder openlijk zijn frustratie over de vertragingen, maar hoort nu ‘een positievere toon’ bij Boeing over de voortgang van het programma.

Ondanks die hoopvolle geluiden blijft Clark kritisch op de luchtvaartindustrie als geheel. ‘Ik ben moe van het handenwringen over de toeleveringsketen. Jullie (de fabrikanten, red.) zijn de keten,’ aldus de topman. Ook Airbus kampt volgens hem met jarenlange achterstanden in de levering. Verder sprak Clark zijn twijfels uit over een mogelijke order voor Rolls-Royce-motoren voor de Airbus A350-1000. Of die bestelling vóór de Dubai Airshow in november wordt afgerond, is nog onzeker.

Meer vertraging

In februari was Emirates nog een stuk minder optimistisch over het leveringsschema van de 777X. De airline vreesde toen voor verdere vertraging. Enkele bronnen meldden dat de eerste toestellen op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2027 worden verwacht. Volgens een andere bron werd zelfs uitgegaan van 2028. Boeing gaf destijds aan in gesprek te zijn met Emirates over de zorgen.