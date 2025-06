Pieter Elbers slaat handen ineen met KLM en Delta

IndiGo, de grootste luchtvaartmaatschappij van India, gaat samenwerken met Air France-KLM, Virgin Atlantic en Delta. Op die manier hoopt de door voormalig KLM-topman Pieter Elbers gerunde airline haar longhaul-netwerk naar Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk in één klap fors uit te breiden.

Eerder dit jaar kondigde IndiGo al aan vanaf juli naar Schiphol en Manchester te gaan vliegen. Waar Air France-KLM en Virgin Atlantic al een codeshare met de Indiase prijsvechter hadden, gaan de drie airlines nu zorgen voor aansluitende vluchten vanuit Schiphol en Manchester naar de VS en Canada. IndiGo kan die vluchten dan onder eigen naam doorverkopen.

De samenwerking tussen Delta en IndiGo is volledig nieuw. Sinds de coronapandemie vliegt Delta niet meer naar India, maar daar komt binnenkort verandering in. Tijdens de IATA-luchtvaarttop in New Delhi kondigde CEO Ed Bastian aan dat de Amerikaanse maatschappij de komende jaren weer een aantal lijndiensten zal opstarten, meldt Reuters. Eén daarvan zal tussen Atlanta en Delhi worden uitgevoerd. ‘Er is geen belangrijkere markt in de luchtvaart op dit moment dan de Indiase’, aldus Bastian.

IndiGo’s eigen langeafstandsvluchten hebben door geopolitieke ontwikkelingen wel met enige onzekerheid te maken gekregen. De vluchten naar Schiphol en Manchester worden uitgevoerd door Norse. Vanwege het conflict tussen India en Pakistan, waarbij de landen allebei het luchtruim voor de ander gesloten hebben, zullen die vluchten naar verwachting langer gaan duren. Problematischer zijn de twee Boeing 777’s die de Indiërs van Turkish Airlines wet-leasen en inzetten op de routes van Delhi en Mumbai naar Istanboel. De samenwerking wordt vanuit India sterk bekritiseerd sinds Turkije zich te midden van het recente conflict openlijk achter Pakistan schaarde. De Indiase luchtvaartautoriteit heeft daarom besloten de goedkeuring voor de leaseovereenkomst alleen nog tot en met augustus te verlengen. Daarna zal IndiGo een andere oplossing moeten vinden, mocht het de route in stand willen houden.