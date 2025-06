Rusland verliest tientallen bommenwerpers

Oekraïne heeft naar eigen zeggen tientallen Russische bommenwerpers uitgeschakeld of beschadigd bij een grootschalige droneaanval op zeker vier Russische vliegbases.

Een van de belangrijkste doelwitten was vliegbasis Belaja, nabij Irkoetsk, op ruim 4300 kilometer van het front. Daar zouden onder meer Tupolev Tu-95- en Tu-22-bommenwerpers zijn getroffen. Die toestellen zijn in staat om kernwapens en langeafstandsraketten te lanceren. Ook zou een Beriev A-50 onschadelijk zijn gemaakt. Het Russische ministerie van Defensie bevestigde dat er ‘meerdere toestellen in brand’ stonden, maar ging niet in op het aantal of de ernst van de schade. Volgens andere bronnen zijn zeker vijftig vliegtuigen geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Wel meldde Moskou dat inmiddels enkele verdachten zijn gearresteerd in verband met de aanval.

Wat de aanval opmerkelijk maakt, is niet alleen de afstand, maar ook de gebruikte tactiek. Volgens Oekraïense bronnen werden de drones verstopt in houten kratten, geplaatst in vrachtwagens die dicht bij de vliegbases werden geparkeerd. Op afstand werd het dak van de trucks geopend, waarna de drones rechtstreeks richting hun doelwitten konden vliegen. Beelden op sociale media tonen hoe een vrachtwagen als lanceerplatform fungeerde. Op andere beelden, opgenomen door een drone, is te zien hoe meerdere Tu-95-bommenwerpers in brand staan.

A-50 Mainstay

De Beriev A-50 (NAVO-codenaam: Mainstay) is een AWACS-vliegtuig dat oorspronkelijk door de Sovjet-Unie ontwikkeld werd en belangrijk is voor de Russische luchtmacht. De Russen beschikken over slechts vijf operationele exemplaren van het type dat is gebaseerd op de transportversie van de Ilyushin Il-76. Er staan nog tientallen toestellen in opslag, al is het nog maar de vraag of deze in een luchtwaardige staat kunnen worden gebracht. Aan boord werkt een vijftienkoppige bemanning met een grote rondzoekradar, gemonteerd in een draaibare radardome. Met deze radar kan de Mainstay tien jachtvliegtuigen controleren en geleiden. Tijdens de oorlog zijn er al twee machines neergeschoten, waarschijnlijk door eigen vuur. In 2023 werd ook een exemplaar beschadigd in Wit-Rusland tijdens een drone-aanval.