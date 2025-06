Spitfire beschadigd in Frankrijk

Een historische Spitfire raakte vrijdag beschadigd tijdens de landing op een vliegveld in Frankrijk. De inzittende bleef ongedeerd.

De Spitfire Mk XIV behoort tot het Franse W Air Collection. Het incident vond vrijdag plaats tijdens de landing op het vliegveld van Biscarrosse/Parentis in Zuidwest-Frankrijk. Het toestel kantelde voorover bij het verlaten van de baan. Volgens W Air Collection werd de Spitfire naar een recent aangelegde taxibaan zonder duidelijke markeringen geleid. Toen het toestel de taxibaan betrad kantelde het voorover. De propeller en neussectie raakten daarbij beschadigd.

Het toestel, registratie F-AYXX (RAF-code RM927/X), is een zeldzame Mk XIV met een Rolls-Royce Griffon-motor. Na een restauratie werd het in 2022 weer luchtwaardig verklaard en is sindsdien actief op vliegshows. De Spitfire zou deelnemen aan een evenement in Biscarrosse. Volgens Franse media is de schade herstelbaar. De organisatie verwacht dat het toestel binnen twee weken weer de lucht in kan.

Buiklanding

Slechts enkele weken eerder was een andere Spitfire genoodzaakt een buiklanding te maken in Engeland. Het zeldzame tweezits toestel kreeg tijdens een vlucht motorproblemen. De piloot werd gedwongen een noodlanding te maken met ingetrokken landingsgestel en wist ternauwernood een rij bomen te ontwijken. Zowel de vlieger als zijn passagier bleven ongedeerd en konden op eigen kracht uit het beschadigde toestel stappen.