Airbus-cabine gevuld met rook

Een Airbus A320neo van China Southern Airlines is zaterdag kort na vertrek teruggekeerd naar de luchthaven wegens rookontwikkeling in de cabine.

De Airbus voerde vlucht CZ6850 uit van Shenzhen naar Hangzhou toen vlak na het opstijgen een powerbank en een camerabatterij van een passagier begonnen te roken. De bemanning besloot daarop direct terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Aan boord ontstond een chaotische situatie door de grote hoeveelheid rook die zich in korte tijd door de cabine verspreidde. Ongeveer vijftien minuten na vertrek landde het toestel veilig op de luchthaven van Shenzhen.

Incidenten met oververhitte of brandende powerbanks komen steeds vaker voor, zowel op de grond als tijdens de vlucht. Steeds meer maatschappijen nemen daarom maatregelen om dit soort voorvallen te voorkomen. Lufthansa en dochtermaatschappij Eurowings kondigden onlangs als eerste grote Europese airlines beperkingen aan op het gebruik van draagbare powerbanks aan boord.

Voorval in Zuid-Korea als aanleiding

Een incident in januari op een luchthaven in Zuid-Korea zette het onderwerp wereldwijd op de agenda. Aan boord van een Airbus A321 van Air Busan ontstond brand in een rugzak in het bagagevak, veroorzaakt door een oververhitte powerbank. Hoewel het toestel op dat moment nog op de grond stond en de evacuatie snel verliep, raakte het toestel zwaar beschadigd en raakten enkele passagiers lichtgewond.

Als reactie pasten meerdere Aziatische luchtvaartmaatschappijen hun beleid aan, waaronder verboden op het opladen van powerbanks via stopcontacten de stoelen en beperkingen op het gebruik ervan in de cabine.