EU geeft groen licht voor nieuwe straaljager

Een belangrijke horde richting een Brits-Japans-Italiaanse straaljager is genomen. De Europese Unie heeft goedkeuring verleend voor de multilaterale joint venture.

De Europese Unie heeft maandag bekendgemaakt dat zij haar goedkeuring heeft gegeven aan een joint venture tussen BAE Systems, Japan Aircraft Industrial Enhancement Corporation en Leonardo, die zal optreden als hoofdcontractant en leidende systeemintegrator voor het Global Combat Air Programme (GCAP).

De joint venture zal een gevechtsvliegtuig van de zesde generatie ontwikkelen voor gebruik door de regeringen van Italië, het Verenigd Koninkrijk en Japan, met de mogelijkheid om het toestel in de toekomst ook aan andere landen of overheidsklanten te verkopen, aldus de Europese Commissie. De bedrijven hebben aangegeven dat zij elk een belang van 33,3% zullen aanhouden in het nieuwe bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk zal hebben. De eerste CEO zal afkomstig zijn uit Italië.

Ondertussen werken Frankrijk, Duitsland en Spanje aan hun eigen gevechtsvliegtuig van de volgende generatie, wat binnen de sector zorgen oproept over de vraag of Europa in staat is om twee langdurige programma’s parallel te ondersteunen.

GCAP

In december 2022 sloegen Italië, het Verenigd Koninkrijk en Japan de handen ineen voor de ontwikkeling van een nieuw geavanceerd gevechtsvliegtuig. Eerder was SAAB ook deelnemer aan GCAP, maar de Zweden trokken zich vorig jaar terug uit dit project. Los van discussie over de mogelijke toetreding van Saoedi-Arabië lijkt de samenwerking rond de straaljager verder soepel te verlopen. Het toestel zou rond 2035 operationeel moeten zijn. De verwachte kosten van het Global Combat Air Programme (GCAP) worden geschat op tientallen miljarden dollars.