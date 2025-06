Goedkoper vliegen naar de VS

Vliegen naar de Verenigde Staten wordt goedkoper. Air France-KLM verlaagt de marges door de teruglopende vraag.

Air France-KLM verlaagt de prijzen voor trans-Atlantische vliegtickets, onder andere naar de Verenigde Staten. Dat bevestigde CEO Ben Smith in een interview met persbureau Bloomberg. Volgens Smith is de vraag naar vluchten over de Atlantische Oceaan aanzienlijk afgenomen, waardoor luchtvaartmaatschappijen binnen het concern hun marges moeten verkleinen. ‘In de economy class is er nog wel vraag, maar we hebben de marge moeten verlagen om onze toestellen vol te krijgen’, aldus Smith.

De afname in vraag naar reizen naar de VS houdt verband met de handelsoorlog die president Donald Trump heeft aangewakkerd en zijn strikte migratiebeleid. Veel toeristen zijn daardoor afgeschrikt en blijven weg. Sommige Europese landen, waaronder Nederland, zagen het aantal boekingen naar de VS met tientallen procenten dalen. Wel is er volgens Smith ook goed nieuws: de recentelijk gedaalde brandstofprijzen betekenen een voordeel voor airlines. Toch merkt het concern een terugloop van zo’n 2 à 3 procent in het aantal trans-Atlantische passagiers.

Overal goedkoper

Air France-KLM is overigens niet de enige luchtvaartgroep die hinder ondervindt van de afgenomen vraag. Ook IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways, evenals Lufthansa en Virgin Atlantic Airways merken de terugval. Volgens IAG-CEO Luis Gallego begint de vraag bij British Airways langzaam te herstellen. Virgin ziet volgens Weiss een vergelijkbare trend. Ook andere reisorganisaties spelen in op de verminderde belangstelling en verlagen hun prijzen. Zo bieden CheapTickets.nl, D-reizen en Prijsvrij momenteel pakketreizen naar de VS aan met kortingen tot 20 procent, als reactie op de veranderde marktomstandigheden.