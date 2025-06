IATA-topman ‘niet blij’ met volle vliegtuigen

De wereldwijde gemiddelde bezettingsgraad op lijnvluchten bereikte in april een recordhoogte. Willie Walsh, topman van de International Air Transport Association (IATA), is niet positief over het record.

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de organisatie in New Delhi (India) waarschuwde Walsh dat de hoge bezettingsgraad vooral een symptoom is van leveringsproblemen. Door vertragingen bij Airbus en Boeing én motorproblemen die vliegtuigen aan de grond houden, ontstaat wereldwijd druk op het aantal beschikbare stoelen. ‘Mensen die willen vliegen, kunnen niet vliegen omdat er geen stoelen beschikbaar zijn’, aldus Walsh. ‘Dat is het tegenovergestelde van waar wij voor staan’, voegde hij toe.

IATA zoekt samen met de fabrikanten naar oplossingen, maar erkent dat de gesprekken nog weinig resultaat hebben opgeleverd. Mochten de onderhandelingen vastlopen, dan sluit de organisatie juridische stappen tegen Airbus en Boeing niet uit. ‘We houden dat als optie open,’ verklaarde de topman. Een concrete termijn voor zo’n besluit is nog niet vastgesteld.

Emirates

Emirates was tevens aanwezig op de vergadering en liet zich ook uit over de problemen in de luchtvaartindustrie. ‘Ik ben moe van het handenwringen over de toeleveringsketen. Jullie (de fabrikanten, red.) zijn de keten,’ zei Tim Clark, Emirates-CEO. De topman stelde verder wel dat hij nu ‘een positievere toon’ bij Boeing hoort, waaronder over de voortgang van het Boeing 777X-programma. De maatschappij heeft ruim tweehonderd machines van het type besteld en verwacht het eerste exemplaar over anderhalf jaar in ontvangst te nemen.