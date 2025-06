Luchtvaart zonder minister na vertrek PVV?

Nu deze ochtend bekend geworden is dat de PVV uit de coalitie stapt, rijst ook de vraag wat de gevolgen voor de luchtvaartsector zullen zijn. De sector zit sinds vandaag waarschijnlijk zonder verantwoordelijk minister.

Geert Wilders heeft zich met zijn PVV teruggetrokken uit de coalitie met VVD, NSC en BBB. Nadat hij gisteren de verhoudingen in de coalitie op scherp zette brak Wilders vanochtend definitief met de andere partijen. De PVV-leider heeft aangegeven de bewindspersonen namens de PVV ‘terug te zullen trekken’. Hoewel zij hier geen gehoor aan hoeven te geven ligt het in de lijn der verwachtingen dat de meeste PVV’ers wel hun ontslag aan zullen bieden.

Luchtvaart zonder minister

Voor de luchtvaart betekent een vertrek van minister Barry Madlener dat een aantal belangrijke dossiers mogelijk weer op losse schroeven komen te staan. Zo was Madlener voornemens nog dit jaar een definitief besluit te nemen over de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten. De komst van de F-35 naar Lelystad Airport kan waarschijnlijk wel op steun van de Tweede Kamer rekenen vanwege de geopolitieke spanningen maar voor de commerciële luchtvaart ligt dat anders. Het kan dan ook haast niet anders dan dat dit besluit als controversieel wordt aangemerkt en daardoor wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet.

Hetzelfde geldt mogelijk voor een besluit over de vliegbelasting voor langeafstandsvluchten. Wel heeft Madlener met zijn versnelde Luchthavenverkeersbesluit (LVB) de krimp van Schiphol definitief tot beleid gemaakt. Eerder deze maand werd een limiet van 478.000 vliegtuigbewegingen per jaar, waarvan maximaal 27.000 in de nacht, vastgelegd.

Sector wil duidelijkheid

Marnix Fruitema, voorzitter van luchtvaartkoepel BARIN, benadrukt het belang van duidelijkheid: ‘We hopen niet dat er vertraging ontstaan in het luchtvaartdossier. Te lang is er onzekerheid en dat is zeker niet goed voor de luchtvaart maatschappijen en niet voor omwonenden. Het traject naar minder geluid is ingezet en gaan we natuurlijk onverminderd mee door.’ Wat betreft Madleners krimpplannen is de kous voor BARIN nog niet af. De organisatie wacht nog op een beroep bij de Raad van State.

Óf en wanneer er nieuwe verkiezingen komen moet nog duidelijk worden. Verschillende partijen in Den Haag spreken al van een doorstart zonder de PVV. Een groot aantal andere partijen stuurt echter aan op snelle verkiezingen.