Airlines op Schiphol krijgen opnieuw nul op rekest

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aangekondigd niets te gaan doen aan de omstreden verhoging van de havengelden op Schiphol. Luchtvaartmaatschappijen hadden bezwaar aangetekend tegen de stijging van maar liefst 41 procent.

De ACM stelt dat de sterke verhoging van luchthavengelden op Schiphol ‘niet onredelijk’ is. Zo mag de luchthaven lagere tarieven rekenen aan stillere vliegtuigen, en vliegen met lawaaiige toestellen en nachtvluchten duurder maken. Bovendien mag Schiphol ook de kosten van woningisolatie doorbelasten. Ondanks de vele klachten over de nieuwe tarieven, waardoor de waakhond lang op zich liet wachten met een oordeel, grijpt de ACM dus niet in en stelt deze dat wordt voldaan aan de Luchtvaartwet.

Schiphol verdedigt de verhoging met het argument dat het extra geld nodig is om de arbeidsomstandigheden, met name voor bagageafhandelaars, te verbeteren en achterstallig onderhoud aan te pakken. De luchthaven heeft miljarden gereserveerd voor modernisering, uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de infrastructuur. ‘We waarderen de grondige toets van de ACM en zijn tevreden met de bevestiging dat de nieuwe tarieven redelijk zijn. De ruimte die dit biedt, benutten we om de luchthaven op alle gebieden te verbeteren. We investeren in verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan passagiers en luchtvaartmaatschappijen, duurzaamheid, goede arbeidsomstandigheden voor iedereen die op Schiphol werkt en een goede balans met onze omgeving’, aldus Schiphol-CFO Robert Carsouw.

Kritiek van maatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen zijn allerminst te spreken over de forse stijging. Koepelorganisatie BARIN reageert dan ook ontevreden: ‘BARIN steunt de ambitie van Schiphol om te investeren in kwaliteit, arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en minder geluidsoverlast. Schiphol hoort immers thuis in de top drie van luchthavens van Europa. Echter, de exorbitante stijging van de havengelden zal de luchthaven minder aantrekkelijk maken voor passagiers en vrachtvliegtuigen.’

Volgens BARIN-voorzitter Marnix Fruitema is de situatie direct terug te leiden naar strenge wetgeving in Nederland en de oneerlijke concurrentiepositie met andere landen die daaruit volgt. Hij spreekt onder andere over een ‘…absurde regel van compensatie voor de gemiste opbrengsten uit de Covid-periode.’

BARIN maakt zich zorgen over de opstapelende kosten en regeldruk voor de luchtvaartsector en is ‘teleurgesteld dat de ACM op basis van een (te) strikte conclusie van de Luchtvaartwet de stijging van de havengelden opnieuw “niet onredelijk” vindt’. De luchtvaartkoepel roept daarom op om de luchtvaartwet aan te passen, en verzoekt Schiphol om dit te steunen.

Ook easyJet zegt zeer teleurgesteld te zijn over het besluit van de ACM en benadrukt dat Schiphol hiermee nu ‘het duurste point-to-point vliegveld in Europa is’. ‘Dit brengt de concurrentiepositie van Schiphol in gevaar en legt aanzienlijke tekortkomingen bloot in het Nederlandse regelgevingskader, dat onder de huidige omstandigheden tekortschiet. De luchtvaartsector in Nederland heeft serieuze bedenkingen geuit over de effectiviteit van dit kader, vooral omdat het niet in staat is monopolistisch gedrag van invloedrijke exploitanten aan te pakken. We roepen de Nederlandse regering dringend op het regelgevende kader te herzien om eerlijke prijzen te waarborgen en de toekomst van onze sector te beschermen. Wij blijven ons inzetten om vliegen betaalbaar te houden voor Nederlandse reizigers’, schrijft de op één na grootste airline op Schiphol.

Eén lichtpunt

Op één punt verklaart de ACM de klachten gegrond: Schiphol mag een verbod op bepaalde typen toestellen die veel geluidshinder veroorzaken niet zelfstandig invoeren. In plaats daarvan moet de luchthaven wachten tot de wet is aangepast. Vanaf 1 november kan Schiphol in verband met een wijziging in de regelgeving wel een nachtverbod voor deze vliegtuigen instellen.