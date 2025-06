Altijd al gedroomd van een rol in het luchtruim?

Als Onderofficier Luchtgevechtsleiding bij de Koninklijke Luchtmacht ben jij de onmisbare schakel die zorgt voor een betrouwbaar luchtbeeld. Je werkt met geavanceerde radar- en communicatiesystemen om het luchtruim te bewaken en te coördineren. In deze rol ondersteun je de luchtgevechtsleiding en draag je bij aan de veiligheid en effectiviteit van luchtoperaties.

Wat houdt de functie in?

Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een actueel luchtbeeld, ook wel het Recognized Air Picture genoemd. Dit doe je door gegevens te verzamelen, analyseren en delen met nationale en internationale partners. Je werkt bij de Luchtmacht in een dynamische omgeving waar precisie en samenwerking essentieel zijn.

Werkplek en inzetbaarheid

Je werkt op het Air Operations en Control Station (AOCS) in Nieuw-Milligen, maar kunt ook worden ingezet op andere locaties of tijdens internationale missies. Voordat je aan de slag gaat, doorloop je eerst een militaire opleiding aan de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) in Woensdrecht. Daarna volg je de vakopleiding in Nieuw-Milligen.

Tijdens je carrière zijn er veel mogelijkheden om in het buitenland ervaring op te doen, een tijdje op de AWACS (radarvliegtuigen) te werken of om door te groeien binnen de Luchtmacht. Je brieft bijvoorbeeld dan naast deze werkzaamheden ook de vliegers en krijg je de verantwoordelijkheid over een klein team.

Selectieprocedure

Heb je een MBO 3- of MBO 4-diploma en ben je klaar voor een uitdagende carrière? Solliciteer dan! Tijdens het sollicitatieproces worden je capaciteiten en geschiktheid voor de Luchtmacht beoordeeld. Wil je eerst meer weten? Bezoek dan een van onze (online) events en ontdek of deze functie bij jou past.