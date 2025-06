Europese Unie sluit luchtruim voor twee landen

Sinds gisteren zijn luchtvaartmaatschappijen uit Suriname en Tanzania niet langer welkom in het luchtruim van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft die beslissing genomen omdat de luchtvaart in beide landen niet voldoet aan de internationale veiligheidsregels.

Tijdens controles vonden Europese veiligheidsexperts grote problemen. Zo is er een tekort aan goed opgeleid personeel en wordt er slecht toezicht gehouden op vliegtuigen en vluchten. Volgens de EU kunnen de luchtvaartautoriteiten in Suriname en Tanzania niet garanderen dat alles veilig verloopt. Daarom mogen geen van de maatschappijen uit die landen nog in het EU-luchtruim vliegen.

De Europese Commissie houdt een lijst bij van luchtvaartmaatschappijen die niet naar of binnen de EU mogen vliegen, de EU Air Safety List. De nieuwe update is gebaseerd op adviezen van veiligheidsexperts uit alle EU-landen. Zij kwamen half mei 2025 samen in Brussel om de situatie te bespreken. Ook het Europees Parlement steunt het besluit.

In totaal staan er nu 169 luchtvaartmaatschappijen op de lijst. Het gaat onder andere om:

142 maatschappijen uit 17 landen waar het toezicht op de luchtvaart slecht is;

22 Russische luchtvaartmaatschappijen;

Vijf andere maatschappijen uit onder meer Iran, Zimbabwe en Venezuela, die ernstige tekortkomingen vertonen.

Twee luchtvaartmaatschappijen, Iran Air en Air Koryo uit Noord-Korea, mogen nog wél vliegen naar de EU, maar alleen met specifieke vliegtuigen die aan de eisen voldoen.

De gevolgen voor Nederland lijken voorlopig beperkt. Op Schiphol zijn geen luchtvaartmaatschappijen uit Tanzania actief. Vanuit Suriname vliegt alleen Surinam Airways op Nederland, maar die gebruikt vliegtuigen die gecertificeerd zijn volgens Europese regels. Deze toetellen mogen dus blijven vliegen.