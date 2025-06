Global Airlines reageert op geruchten

De Britse luchtvaartstartup Global Airlines heeft stevig uitgehaald naar recente berichtgeving over de toekomst van de maatschappij. In een verklaring van 3 juni 2025 noemt de luchtvaartmaatschappij, geleid door ondernemer James Asquith, een deel van de rondgaande informatie ‘complete onzin.’

‘Het is duidelijk dat sommigen enorme speculatie als feit presenteren,’ aldus een woordvoerder van Global Airlines. ‘Het is jammer dat dit gebeurt, want het is enorm misleidend en mensen die het lezen raken dan onnodig opgewonden over dingen die nergens op slaan.’

De reactie komt nadat er in de afgelopen week berichten verschenen dat Global Airlines haar strategie zou aanpassen richting ACMI-diensten (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance), waarbij vliegtuigen met bemanning worden verhuurd aan andere airlines. Ook werd er gespeculeerd over een mogelijke investering door een Saoedische onderneming. Beide beweringen worden in de verklaring tegengesproken.

‘Wij zijn niet van plan onze strategie aan te passen en ACMI-operator te worden,’ stelt de maatschappij. ‘We houden vast aan ons uiteindelijke doel: een reguliere lijndienstmaatschappij worden. Maar we erkennen dat er onderweg nog veel uitdagingen zijn.’

Wat betreft financiering zegt de airline dat het ‘interessant is om de speculaties te zien,’ maar voegt daaraan toe: ‘We praten met veel verschillende partijen hierover.’

Op 15 mei 2025 voerde Global Airlines haar eerste commerciële trans-Atlantische vlucht uit. Dat leverde kritiek op vanwege het lage aantal passagiers aan boord. Global Airlines stelt echter dat dit bewust zo was: ‘We hadden nooit gepland dat de vlucht vol zou zitten, of zelfs maar in de buurt. Dat was niet het doel. We hebben geen marketing gedaan, maar simpelweg onze community online en in de luchtvaartwereld benaderd. We wilden onze service en producten testen, met speciale focus op de premium cabines,’ aldus de verklaring.

Global Airlines noemt de test een succes: ‘“’We hebben op alle fronten onze doelen behaald. Als we meer passagiers hadden gehad, hadden we niet alle onderdelen kunnen testen die we wilden uitproberen. Het aantal mensen aan boord was voor ons precies goed.’

Tot slot erkent de luchtvaartmaatschappij dat de recente geruchten aanleiding zijn om in de toekomst voorzichtiger te communiceren. ‘Wat we ook zeggen, het zal later tegen ons worden gebruikt. Dus we willen alleen nog iets zeggen als we het echt zeker weten. Voor nu houden we ons hoofd koel en hopen we op jullie geduld,’ sluit de verklaring af.