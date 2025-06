Oliestaat gaat elektrisch vliegen

Joby Aviation Inc. gaat mogelijk maar liefst tweehonderd luchttaxi’s verkopen met hulp van een grote Saoedisch-Arabische investeerder.

Joby Aviation en Abdul Latif Jameel, een in Djedda gevestigde onderneming, hebben een intentieverklaring ondertekend die uiteindelijk zou moeten leiden tot de verkoop van tot wel tweehonderd elektrische luchttaxi’s. Zo maakten beide partijen dinsdag gezamenlijk bekend. Abdul Latif Jameel heeft al jarenlang nauwe banden met Toyota Motor Corp. als distributeur van Toyota-voertuigen in Saoedi-Arabië. Beide bedrijven investeerden al vroeg in Joby. Toyota is inmiddels zelfs uitgegroeid tot de grootste aandeelhouder.

De overeenkomst vormt een eerste stap richting een mogelijke uitbreiding in het gehele Midden-Oosten, aldus het statement. Er is nog geen tijdspad bekendgemaakt voor wanneer de eerste toestellen geleverd zouden worden of over welke periode de deal zich zou uitstrekken.

De beoogde overeenkomst is volgens Joby-topman JoeBen Bevirt een ‘waardevolle eerste stap in de opbouw van onze activiteiten in Saoedi-Arabië’, zo zei hij in een interview met het programma Wall Street Week van Bloomberg TV. ‘Wij denken dat de markt in Saoedi-Arabië op termijn aanzienlijk groter is, maar dit is het begin’, aldus Bevirt.

Toekomst

De aandelen van Joby stegen aanvankelijk met 12 procent. Joby, gevestigd in Santa Cruz (Californië), is een van de bedrijven die elektrische toestellen met verticale start- en landingscapaciteit (eVTOL) ontwikkelt. Deze luchttaxi’s moeten klanten op korte afstanden kunnen vervoeren. Joby meldde recent dat het begin 2026 commerciële vluchten wil starten in Dubai. Eerder was het doel nog 2025. De certificering voor vliegoperaties door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) en andere internationale regelgevers is nog in behandeling.