Megaorder voor Airbus op komst

China overweegt om bij Airbus een grote order te plaatsen voor mogelijk honderden vliegtuigen, melden bronnen rond de onderhandelingen. Weer wint Airbus het van Boeing.

Airbus voert momenteel gesprekken met Chinese luchtvaartmaatschappijen over een potentiële megabestelling. Dat melden anonieme bronnen dichtbij de betrokken partijen aan Bloomberg. Het zou gaan om een mix van narrowbody- en widebody-toestellen, met een mogelijke ordergrootte tussen de tweehonderd en vijfhonderd toestellen. Eén bron noemde specifiek een aantal van driehonderd vliegtuigen.

De officiële aankondiging van een deal zou kunnen samenvallen met een gepland bezoek van Europese leiders aan Beijing in juli, ter viering van vijftig jaar diplomatieke betrekkingen tussen China en de Europese Unie. Het staatsbezoek van onder andere de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Friedrich Merz zou een strategisch moment zijn voor Beijing om de banden met Europa aan te halen. Frankrijk en Duitsland zijn niet alleen belangrijke landen binnen de EU, maar ook aandeelhouders van Airbus. Een symbolische megadeal zou door president Xi Jinping bovendien gebruikt kunnen worden om een politiek signaal af te geven richting de Verenigde Staten, waar Donald Trump in zijn tweede ambtstermijn opnieuw druk zet op handelsrelaties met China.

Boeing en Beijing

Boeing, de grote Amerikaanse rivaal van Airbus, is de laatste jaren flink uit de gratie geraakt in China. In april 2025 kregen Chinese luchtvaartmaatschappijen zelfs het bevel om geen nieuwe Boeing-vliegtuigen meer af te nemen. Boeing heeft sinds 2017 geen grote order meer uit China ontvangen. Naast de politieke spanningen speelt ook het eigen trackrecord parten: na de crashes met de 737 Max en het meest recente incident waarbij een deurplug uit een toestel vloog in januari 2024, is het vertrouwen in de Amerikaanse fabrikant in China flink geslonken.

Records

Mocht de uiteindelijke bestelling oplopen tot vijfhonderd vliegtuigen, dan zou dit een van de grootste vliegtuigorders ooit zijn en met afstand de grootste ooit uit China. Ter vergelijking: in 2022 bestelde China nog circa driehonderd Airbus A320neo-toestellen, een deal met een waarde van zo’n 37 miljard dollar. IndiGo vestigde in 2023 het wereldrecord met een bestelling van vijfhonderd narrowbody’s bij Airbus, terwijl Air India eerder datzelfde jaar een gecombineerde order van 470 toestellen bij Airbus en Boeing plaatste.