Boeing ontspringt de dans in strafproces 737 MAX

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing betaalt in totaal 1,1 miljard dollar om strafrechtelijke vervolging te voorkomen in verband met twee dodelijke vliegtuigcrashes met de 737 MAX. Dat blijkt uit documenten die woensdag zijn ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission (SEC).

De schikking, die is getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie, voorkomt een strafproces dat gepland stond voor 23 juni. De rampen, die plaatsvonden in 2018 en 2019, eisten in totaal 346 levens. De betrokken toestellen stortten neer in Indonesië en Ethiopië.

Twee fatale crashes

29 oktober 2018 : Lion Air-vlucht 610, een Boeing 737 MAX 8, stort kort na vertrek vanaf Jakarta neer in de Javazee. Alle 189 inzittenden komen om het leven.

: Lion Air-vlucht 610, een Boeing 737 MAX 8, stort kort na vertrek vanaf Jakarta neer in de Javazee. Alle 189 inzittenden komen om het leven. 10 maart 2019: Ethiopian Airlines-vlucht 302, eveneens een Boeing 737 MAX 8, crasht vlak na het opstijgen vanuit Addis Abeba. Daarbij sterven 157 passagiers en bemanningsleden.

Beide ongelukken werden later gelinkt aan een fout in het automatische controlesysteem MCAS, dat de neus van het toestel onbedoeld omlaag drukte.

Financiële verplichtingen

Volgens de overeenkomst moet Boeing 455 miljoen dollar investeren in het verbeteren van interne programma’s op het gebied van naleving, veiligheid en kwaliteitscontrole. Daarnaast wordt 444,5 miljoen dollar beschikbaar gesteld aan de families van de slachtoffers. Verder legt het bedrijf een strafrechtelijke boete van 487,2 miljoen dollar op, waarvan de helft al in 2021 werd betaald in een eerdere schikking.

Toezicht en erkenning van schuld

Als onderdeel van de nieuwe regeling erkent Boeing schuldig te zijn aan samenzwering om het werk van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA te belemmeren. Daarbij ging het om het misleiden van de FAA-afdeling die verantwoordelijk is voor de beoordeling van vliegtuigen.

Het bedrijf verplicht zich bovendien tot het versterken van zijn programma’s op het gebied van fraude- en ethische naleving. Een onafhankelijke toezichthouder zal worden aangesteld om het nalevingsbeleid te evalueren en hierover te rapporteren.

De twee crashes veroorzaakten wereldwijd grote onrust over de veiligheidscultuur binnen het concern. Na de rampen werd het toesteltype 737 MAX tijdelijk wereldwijd aan de grond gehouden. De reputatieschade voor Boeing was aanzienlijk, en het herstel van vertrouwen bij overheden, luchtvaartmaatschappijen en passagiers vergt jaren.