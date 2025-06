IATA-topman kritisch op tariefstijging Schiphol

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft toestemming gegeven aan Amsterdam Airport Schiphol om haar luchthaventarieven met in totaal 33 procent te verhogen over een periode van drie jaar. Deze tariefstijging betekent dat de kosten voor luchtvaartmaatschappijen in 2027 dubbel zo hoog zullen zijn als in 2019. De International Air Transport Association (IATA), die wereldwijd luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, reageerde scherp op het besluit.

Volgens Rafael Schvartzman, regionaal vicepresident van IATA voor Europa, is het ‘zeer teleurstellend’ dat de toezichthouder een dergelijke verhoging als redelijk beschouwt. ‘Schiphol verdubbelt zijn tarieven binnen acht jaar, terwijl de dienstverlening achteruitgaat en investeringen nauwelijks merkbare verbeteringen opleveren,’ aldus Schvartzman. ‘Samen met de aanhoudende onzekerheid over de toekomstige capaciteit van de luchthaven schaadt dit de positie van Schiphol als internationale hub én de Nederlandse economie.’

Volgens IATA draagt de luchtvaartsector bij aan ruim 400.000 banen en 3,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland. Schiphol wordt gezien als een onmisbare schakel voor het vervoer van personen en goederen van en naar Nederland. Redelijke en concurrerende tarieven zijn volgens IATA cruciaal om die functie te behouden.

Schiphol is de belangrijkste internationale luchthaven van Nederland en fungeert als een belangrijk knooppunt voor de SkyTeam-alliantie, waar onder andere KLM deel van uitmaakt. De luchthaven ligt ongeveer negen kilometer ten zuidwesten van Amsterdam in de gemeente Haarlemmermeer.

Met bijna 72 miljoen passagiers in 2019 was Schiphol destijds de derde drukste luchthaven van Europa en de koploper wat betreft vliegtuigbewegingen. In 2023 behoorde de luchthaven nog altijd tot de drukste ter wereld voor internationaal passagiersverkeer.