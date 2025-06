EU-verbod, maar SLM blijft vliegen naar ABC-eilanden

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM blijft vooralsnog vliegen op Curaçao en Aruba, ondanks het EU-verbod voor airlines uit het land. Een andere bestemming moet er wel aan geloven.

Eerder deze week meldde Up in the Sky dat de Europese Commissie luchtvaartmaatschappijen uit Tanzania en Suriname een vliegverbod oplegde voor het Europese luchtruim. Daaraan liggen tekortkomingen in de luchtvaartveiligheid van beide landen ten grondslag. Om die reden staakt Surinam Airways (SLM) haar vluchten naar Cayenne, Frans-Guyana. Het Surinaamse buurland is nog altijd Frans gebied en daarom Europees luchtruim.

Desalniettemin blijft SLM haar vluchten uitvoeren naar Curaçao en Aruba, die als “landen” binnen het Koninkrijk der Nederlanden gelden. De landen hebben, samen met “bijzondere gemeente” Bonaire, een eigen luchtruim: het Caraïbisch luchtruim. Deze zogenaamde Airspace Bubble is onder toezicht van de Curaçaose luchtvaartautoriteiten en valt buiten het toezicht van de Europese Unie.

Amsterdam

De SLM-route naar Amsterdam loopt eveneens geen gevaar. Hiervoor zet Surinam Airways een Airbus A340-600 in, die de airline leaset van het Duitse Universal Sky Carrier (USC). Het toestel is buiten Suriname geregistreerd, wat betekent dat het vliegtuig aan hogere eisen moet voldoen. Voorlopig kunnen Surinaamse passagiers daarom blijven rekenen op SLM-vluchten naar Amsterdam.

‘Inhaalslag’

De Surinaamse luchtvaartautoriteit CASAS erkent de tekortkomingen in het vliegveiligheidsbeleid. De autoriteit werkt weliswaar aan verbetering maar is bezig met een ‘inhaalslag’, aldus CASAS. Onder begeleiding van ICAO, de internationale civiele luchtvaartorganisatie, werkt CASAS binnen een traject aan verbetering van interne processen, regelgeving en uitbreiding van het personeelsbestand.

Surinam Airways-directeur Steven Gonesh is optimistisch en zegt dat CASAS steun vanuit Brussel mag verwachten. Echter, hij benadrukt wel dat het tijd kost voordat alles gereed is. ‘Ik hoop in de komende maanden tot het moment te komen waarbij Surinaamse luchtvaartmaatschappijen weer zelf operaties mogen starten richting de EU en EU-bestemmingen’, verklaarde hij woensdag tegenover Radio ABC Suriname.