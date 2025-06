Musk dreigt met sloop cruciale “Dragon” na ruzie met Trump

In een plotseling ontbrandde felle ruzie tussen de Amerikaanse president Trump en zijn voormalig rechterhand Elon Musk dreigt de laatstgenoemde met de ontmanteling van zijn Dragon-ruimtecapsule.

Ongeveer een jaar geleden werden de twee beste maatjes. Elon Musk steunde Trump openlijk in zijn verkiezingscampagne en kreeg in ruil daarvoor de controle over een nieuw opgetuigd overheidsapparaat. Inmiddels liggen ’s werelds rijkste en meest machtige mannen met elkaar in de clinch en ruziën de twee openlijk over overheidscontracten van Musks bedrijven als SpaceX.

In een poging de overheidsuitgaven te beperken, opperde Trump ‘lucratieve’ contracten met de bedrijven van Musk te beëindigen. ‘De makkelijkste manier om geld te besparen in ons budget, miljarden en miljarden dollas, is om Elons overheidssubsidies en -contracten te beëindigen. Ik ben altijd al verbaasd geweest dat Biden het niet deed!,’ zei Trump op zijn platform Truth Social.

Enkele minuten later counterde Elon Musk met een berichtje op zijn eigen platform X waarin hij zei de Dragen-ruimtecapsule per direct te gaan ontmantelen. ‘In verband met de verklaring van de president over de annulering van mijn overheidscontracten, zal SpaceX onmiddellijk beginnen met het ontmantelen van de Dragon-ruimtecapsule,’ aldus Musk.

In light of the President’s statement about cancellation of my government contracts, @SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately pic.twitter.com/NG9sijjkgW— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Troef

De Dragen-ruimtecapsule is een belangrijke troef voor Elon Musk in zijn ruzie met het Witte Huis. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is namelijk afhankelijk van het instrument om astronauten van en naar het internationale ruimtevaartstation ISS te vervoeren. Since 2008 haalde SpaceX dan ook meer dan twintig miljard dollar aan overheidssubsidies binnen.

In maart landden twee astronauten met de SpaceX Dragon-ruimtecapsule op aarde na bijna negen maanden in het ISS te hebben gezeten. Hun Boeing Starliner-capsule kreeg te maken met technische problemen en landde zonder haar bemanning op aarde. Zonder de Dragon is de Amerikaanse overheid afhankelijk van de Russen voor vervoer van en naar het ruimtestation.

De volgende lancering van de Dragon-ruimtecapsule staat gepland voor 10 juni. Dan vervoert de Dragon-ruimtecapsule vier astronauten van en naar het ISS voor de Axiom Mission 4. NASA-perswoordvoerder Bethany Stevens benadrukte dat de ruimtevaartorganisatie ‘de visie van de [Amerikaanse, red.] president op de toekomst van de ruimte blijft uitvoeren’.