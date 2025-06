Rafale, made in India

Dassault gaat rompdelen voor de Rafale in India produceren. Het is de eerste keer dat dat gebeurt buiten Frankrijk.

Dassault Aviation en Tata Advanced Systems Limited (TASL) hebben vier productieovereenkomsten ondertekend voor de fabricage van rompsecties van het Rafale-gevechtsvliegtuig in India. Het akkoord betekent een belangrijke stap in de uitbreiding van India’s luchtvaartproductiecapaciteit en versterkt de wereldwijde toeleveringsketen van Dassault.

TASL zal een nieuwe hypermoderne productiefaciliteit bouwen in Hyderabad. Daar zullen belangrijke structuuronderdelen van de Rafale worden vervaardigd, waaronder de zijpanelen van het achterste rompdeel, het volledige achterstuk, het centrale rompsegment en de voorste rompsectie. De eerste productie wordt tegen 2028 verwacht. De fabriek krijgt een geplande capaciteit van maximaal twee complete rompstructuren per maand.

Made in India

‘Voor het eerst zullen Rafale-rompen buiten Frankrijk worden geproduceerd’, aldus Eric Trappier, CEO en bestuursvoorzitter van Dassault Aviation. ‘Dit is een beslissende stap in het versterken van onze toeleveringsketen in India.’ Trappier benadrukte dat het partnerschap met TASL, dat inmiddels een toonaangevende speler in de Indiase luchtvaartindustrie is geworden, bijdraagt aan de opschaling van de Rafale-productie, met behoud van de kwaliteit en kostenefficiëntie waar Dassault om bekendstaat.

Het project past naadloos binnen India’s ‘Make in India’-initiatief en de bredere strategie voor zelfvoorzienendheid. De samenwerking tussen Dassault en Tata moet India’s positie in de internationale luchtvaartindustrie verder verstevigen en tegelijkertijd de binnenlandse economische ontwikkeling stimuleren.